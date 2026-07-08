정점식 "육·해·공군사관학교 졸속 통합 안 돼…안규백 장관 사퇴해야"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표는 8일 군사안보는 정책실험 대상이 아니라고 정부의 육해공 사관학교 통합 추진을 비판했다.
- 정 원내대표는 사관학교 졸속 통합이 군 장병 사기 저하와 군 전력 약화를 초래한다며 신중한 접근을 요구했다.
- 그는 국군사관학교 창설 기본계획 발표 취소를 우왕좌왕 작전 실패로 규정하고 안규백 국방부 장관의 즉각 사퇴를 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"군 장병 사기 저하·전력 약화 우려"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 8일 정부의 육·해·공군사관학교 통합 추진과 관련해 "국민의 생명과 안전이 걸린 군사 안보 문제만큼은 정책 실험의 대상이 되어선 안 된다"고 비판했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "오늘 오전 국회의사당 본청 앞 계단에서 육·해·공군사관학교 총동창회가 육해공 사관학교 통폐합과 지방이전을 반대하는 궐기대회를 열었다"며 "비록 저는 참석하지 못했지만 국민의힘은 그 뜻을 함께하고 있다"고 밝혔다.
그는 "노란봉투법, 검찰 해체, 대법관 증원 등 이재명 정부 들어 관계자들과 전문가들의 뜻을 묻지 않고 정권 수뇌부의 입맛대로 졸속 추진되는 국가 시스템 해체 작업이 다수 있었다"며 "이번 육해공 사관학교 졸속 통합도 그러하다"고 지적했다.
이어 "사관학교는 대한민국 국군의 장교를 양성하는 곳"이라며 "사관학교의 역량은 곧 대한민국 국군의 안보 역량과 직결된 사안"이라고 강조했다.
정 원내대표는 "그 어떤 정책보다도 신중하게 접근해야 하고 군의 미래전력을 강화하기 위한 종합적 관점에서 추진돼야 한다"며 "지금 상황에서 육사, 해사, 공사를 무리하게 졸속 통합하는 것은 군 장병들의 사기 저하와 군 전력의 약화만 가져올 뿐"이라고 했다.
그는 국방부가 지난 6일 '국군사관학교 창설 기본계획' 발표를 100분 전 취소한 것을 두고도 "전쟁이 일어났을 때 어떤 작전 계획을 100분 전에 취소하면 군 장병들의 목숨이 위험할 수 있다"고 비판했다.
그러면서 "이 같은 우왕좌왕 작전 실패는 군에 대한 국민의 신뢰를 근본부터 뒤흔들 수 있다는 것을 직시하길 바란다"며 "이 같은 혼란을 자초한 안규백 국방부 장관은 즉각 자리에서 물러날 것을 촉구한다"고 말했다.
oneway@newspim.com