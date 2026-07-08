경북도, 인구감소 대응 2차 기본계획 수립 착수

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 8일 인구감소지역 대응 2차 기본계획 수립 연구용역 착수했다
- 연구용역은 인구 구조·지역 여건 분석해 2027~2031년 중장기 인구정책과 실행전략 마련한다
- 경북도는 정부 재지정과 연계해 5개년 전략·투자계획을 세우고 도민 체감 인구활력 사업을 발굴 추진한다
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '저출산과의 전쟁'에 나선 경북도가 '제2차 인구감소지역 대응 기본계획 수립'에 본격 착수했다.
경북도는 8일 도청 회의실에서 '경상북도 인구감소 지역 대응 기본계획(2027~2031) 수립 연구 용역' 착수 보고회를 열었다고 밝혔다.
착수 보고회에는 경북도와 용역사, 경북연구원 등 관계자 15여 명이 참석해 연구 용역 수행 계획과 과업 추진 방향을 공유했다.
경북도에 따르면 이번 연구 용역은 저출산·고령화와 수도권 집중으로 심화되는 인구 감소 문제에 대응하기 위해 2027년부터 2031년까지 적용될 '제2차 경상북도 인구 감소 지역 대응 기본 계획'을 수립하는 프로젝트이다. 지역 여건을 면밀히 분석해 실효성 있는 중장기 정책과 실행 전략 마련에 초점이 맞춰져 있다.
연구 용역은 ▲ 이전 기본 계획의 성과와 과제 분석 ▲ 경상북도 인구 구조 및 지역 여건 분석을 통한 목표 및 정책 방향 설정 ▲ 인구 감소 대응을 위한 5개년 전략 및 추진 과제 발굴 ▲ 지방소멸 대응기금 중기 투자 계획 및 재원 조달 방안 검토 등을 수행하며 지역 특성을 반영한 종합적인 인구 감소 대응 전략을 수립할 계획이다.
특히 올해 10월 정부의 인구 감소 지역 재지정을 앞두고 있는 만큼 변화하는 정책 환경을 반영해 경북의 지역별 특성과 여건을 종합적으로 검토하고, 시·군과 연계한 체계적인 대응 전략을 마련할 예정이다.
이상수 경북도 지방시대 정책국장은 "인구감소 문제는 특정 분야만으로 해결할 수 없는 복합적인 과제인 만큼 지역의 현실을 정확히 진단하고 실효성 있는 대응 전략을 수립하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 연구 용역을 통해 경북의 특성을 반영한 중장기 인구 정책을 구체화하고, 도민이 체감할 수 있는 인구 활력 사업을 지속적으로 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.
한편 경북도 내 인구 감소 지역은 안동, 영주, 영천, 상주, 문경, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉군 등 15개 지자체이다. 또 인구감소 관심 지역은 경주, 김천시 등 2개 지자체이다.
nulcheon@newspim.com