무신사, 대만 시장 공략 본격화…현지 법인 세우고 오프라인 확대

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 8일 대만 지사를 설립했다.
- 대만 온·오프라인 사업 확대에 나섰다.
- 5년간 무신사스탠다드 15곳 연다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사가 대만 지사를 설립하고 현지 온·오프라인 사업 확대에 나선다. 무신사 스탠다드를 중심으로 향후 5년간 약 15개 매장을 열어 대만 내 K패션 수요를 공략한다는 계획이다.
8일 무신사는 전날 대만 지사를 설립했다고 밝혔다. 성장 가능성이 높은 대만 시장에서 안정적인 사업 기반을 마련하고 현지 소비자와의 접점을 확대하기 위한 조치다.
무신사가 대만을 주요 해외 시장으로 낙점한 배경에는 현지의 경제 성장세와 K패션에 대한 높은 선호도가 있다. 무신사 글로벌 스토어의 대만 지역 매출은 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 연평균 두 배 이상 증가했다.
한국을 찾는 대만 관광객의 구매 수요도 확인됐다. 지난해 국내 무신사 스토어와 무신사 스탠다드 매장을 방문한 외국인 관광객 가운데 대만 고객은 국적별 기준 상위 3위권에 포함됐다. 온라인 구매뿐 아니라 오프라인 매장에서도 K패션에 대한 관심이 이어지고 있다는 설명이다.
무신사는 대만 사업을 담당할 전담 조직을 신설하고 현지 상권과 소비자 특성을 반영한 전략을 추진한다. 주요 지역별 유동 인구와 소비 성향을 분석해 출점 지역을 선정하고, 무신사 스탠다드를 중심으로 오프라인 매장을 확대할 방침이다.
무신사 스탠다드는 합리적인 가격과 트렌디한 디자인, 상품 완성도를 앞세운 베이직 캐주얼 브랜드다. 대만에서도 온라인 플랫폼과 오프라인 매장을 연계한 쇼핑 경험을 구축하고 향후 5년간 약 15개 매장을 열 계획이다.
무신사는 대만 지사를 거점으로 현지 고객 데이터를 확보하고 상품과 마케팅, 매장 운영 전반의 현지화를 강화할 예정이다.
무신사 관계자는 "대만 지사 설립은 글로벌 패션 시장에서 무신사의 영향력을 확대하기 위한 로드맵의 일환"이라며 "플랫폼 기반 데이터 경쟁력과 온·오프라인 운영 역량을 바탕으로 K패션의 글로벌 확산을 이끌겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com