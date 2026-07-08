"22분 충전에 680마력"…폴스타 3, 럭셔리 전기 SUV 시장 정조준

AI 핵심 요약beta
- 폴스타코리아가 2일 플래그십 전기 SUV 폴스타3를 국내 출시해 하반기 럭셔리 전기 SUV 시장 공략에 나섰다.
- 폴스타3는 800V 아키텍처와 듀얼 모터로 486km 주행, 22분 만에 10~80% 급속 충전, 최고 680마력 성능을 갖췄다.
- 폴스타코리아는 전시장 상담·체험·시승 프로그램을 확대해 대형 전기 SUV 및 내연기관 플래그십 SUV 고객층을 적극 공략한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폴스타가 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV '폴스타 3(Polestar 3)'를 국내에 공식 출시하고 하반기 럭셔리 전기 SUV 시장 공략에 나선다. 폴스타 3는 2일부터 공식 홈페이지를 통해 주문할 수 있으며 고객 인도는 9월을 목표로 한다.
폴스타 3는 폴스타코리아가 국내에 처음 선보이는 대형 SUV이자 브랜드 플래그십 모델이다. 앞서 출시된 폴스타 4에 이어 폴스타 3까지 라인업에 합류하면서 폴스타는 전기 퍼포먼스 쿠페와 대형 전기 SUV를 아우르는 제품 포트폴리오를 갖추게 됐다. 특히 폴스타 3는 단순한 차종 확대를 넘어 폴스타의 디자인 철학과 전동화 기술, 안전성을 집약한 상징적 모델이라는 점에서 의미가 크다.
폴스타코리아 프로덕트 담당자는 "폴스타 3는 대형 SUV의 여유로운 공간감과 플래그십 모델에 걸맞은 고급 사양, 전기차 전용 기술을 균형 있게 갖춘 모델"이라며 "800V 아키텍처는 장거리 이동과 급속 충전 편의성을 높이고, 듀얼 챔버 에어 서스펜션과 브렘보 브레이크는 대형 SUV에서도 안정적이면서 민첩한 주행 감각을 제공한다"고 설명했다. 이어 "정숙한 실내와 Bowers & Wilkins 사운드 시스템, 북유럽 감성의 고급 소재를 통해 플래그십 전기 퍼포먼스 SUV에 걸맞은 감성 품질을 완성했다"고 말했다.
폴스타 3는 800V 전기 아키텍처를 기반으로 DC 급속 충전 시 최대 350kW의 충전 속도를 지원한다. 배터리 10%에서 80%까지 충전하는 데 걸리는 시간은 최소 22분이다. 듀얼 모터 기준 1회 충전 주행거리는 약 486km다. 퍼포먼스 트림은 최고출력 680마력(500kW)을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 만에 가속한다. 강력한 주행 성능과 장거리 이동 실용성을 동시에 갖춘 전기 플래그십 SUV인 셈이다.
상품 구성도 플래그십 SUV 고객층을 겨냥해 폭넓게 갖췄다. 폴스타 3에는 듀얼 챔버 에어 서스펜션, 브렘보 브레이크, 엔비디아 드라이브 AGX 오린 기반 고성능 컴퓨팅 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템, 안드로이드 오토모티브 OS 기반 디지털 인포테인먼트, Bowers & Wilkins 오디오 시스템 등이 적용됐다. 주행 성능과 안전, 편의 사양, 실내 감성 품질을 모두 아우르는 구성이다.
폴스타코리아는 대형 전기 SUV를 찾는 프리미엄 수요와 내연기관 플래그십 SUV에서 전기차로 전환하려는 고객층을 동시에 겨냥한다는 계획이다.
폴스타코리아는 폴스타 3 출시 이후 고객 인도 전까지 전시장 상담과 고객 대상 체험 프로그램, 시승 기회를 확대할 예정이다. 실제 주행 성능과 충전 편의성, 실내 공간감, 첨단 안전 기술 등 폴스타 3의 핵심 상품성을 고객이 직접 확인할 수 있도록 체험 중심의 커뮤니케이션을 강화한다.
chanw@newspim.com