경북·전남광주 산사태 위기경보 '경계' 격상

AI 핵심 요약beta
- 경북·전남광주에 8일 산사태 경계가 발령했다.
- 전국 8개 시도로 경계가 확대됐다.
- 산림청은 200mm 이상 호우에 대피를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 전국적으로 많은 비가 올 것으로 예고된 가운데 경북도와 전남광주통합시에 8일 오후 7시 30분을 기해 산사태 위기경보가 '경계' 단계로 상향 발령됐다.
산림청에 따르면 이 시각 현재 위기 경보 '경계' 발령 지역은 대전, 세종, 충북, 충남, 전북, 강원, 전남광주, 경북 등 8개 시도로 늘어났다.
서울, 부산, 대구, 인천, 울산, 경기, 경남 지역은 '주의' 단계를, 제주 지역은 '관심' 단계를 유지하고 있다.
기상청은 9일까지 전국에 많은 비가 올 것으로 예보했다. 또 산사태 위기경보 '경계' 단계가 발령된 8개 시·도를 중심으로 호우주의보와 예비 특보가 발효됐다.
산림청은 많은 곳은 200mm 이상의 집중호우가 예상됨에 따라 산사태 재난 위험이 높아 각별히 주의해 줄 것을 당부했다.
산림청 이용권 산림재난통제관은 "산사태 위기 경보가 '경계' 단계로 상향된 만큼 많은 비가 예보된 해당 지역 지방 정부에서는 지역 주민들에게 위험 상황을 즉시 공유하고, 선제적 주민 대피 여부를 판단해 줄 것"을 주문했다.
또 "국민께서는 긴급재난문자(CBS), 마을 방송 등 대피 안내에 귀 기울이고 대피 명령이 내려질 경우 마을회관 등 지정된 대피소로 신속히 대피해 달라"며 "생명과 안전을 지키는 가장 중요한 행동"이라고 강조했다.
nulcheon@newspim.com