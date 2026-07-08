IMF, 韓 경제성장률 1.9%→2.6% 상향…주요국 중 최고폭

AI 핵심 요약beta
- IMF가 8일 한국 2026년 성장률을 2.6%로 상향했다
- 반도체·AI 하드웨어 수출로 중동전쟁 충격을 상쇄했다
- 세계성장률·물가 전망은 중동충격·AI 변수로 엇갈렸다고 진단했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
韓, AI·반도체 수출 힘입어 0.7%p↑
중동전쟁·AI가 세계경제 좌우 전망
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국제통화기금(IMF)이 올해 한국 경제성장률 전망치를 2.6%로 0.7%포인트(p) 상향 조정했다. 이는 주요 30개국 가운데 가장 큰 상향 폭이다. 반도체와 인공지능(AI) 하드웨어 수출 호조가 중동전쟁에 따른 부정적 영향을 상쇄한 것으로 평가됐다.
반면 세계경제 성장률은 중동전쟁에 따른 공급충격과 지역별 에너지 가격 상승을 반영해 소폭 낮아졌다. IMF는 지정학적 불확실성과 무역 분절화 등을 주요 위험요인으로 지목하면서도 AI 기술 확산이 새로운 성장동력이 될 수 있다고 내다봤다.
IMF는 8일(현지시간) 발표한 '7월 세계경제 수정전망(World Economic Outlook Update)'에서 2026년 세계 경제성장률을 4월 전망보다 0.1%p 낮은 3.0%로 전망했다. 2027년 성장률은 기존보다 0.2%p 높은 3.4%로 상향 조정했다. IMF는 세계경제가 중동전쟁에 따른 공급충격과 AI 중심의 기술 사이클이라는 상반된 흐름 속에 놓여 있다고 진단했다.
한국의 2026년 성장률은 2.6%로, 4월 전망(1.9%)보다 0.7%p 높아졌다. 이는 이번 전망 대상 주요 30개국 가운데 가장 큰 상향 폭이다. 2027년 성장률도 2.5%로 기존보다 0.4%p 상향됐다.
IMF는 한국을 AI 하드웨어 순수출 상위 4개국 가운데 하나로 언급했다. 중동 에너지 수입 의존도가 높음에도 반도체와 AI 하드웨어 수출 호조가 성장세를 이끌면서 올해 1분기 성장률이 연율 기준 7.5%를 기록했다고 평가했다. 이는 4월 전망 당시 예상치인 1.8%를 크게 웃도는 수준이다.
정부도 한국의 성장률이 올해와 내년 모두 선진국 가운데 가장 높은 수준으로 전망됐다는 점에 의미를 부여했다. 반도체와 AI를 중심으로 한 성장 모멘텀이 내년까지 이어질 가능성을 시사한다는 해석이다.
IMF는 선진국의 2026년 성장률을 1.7%로 0.1%p 하향 조정했다. 미국은 2.3%로 전망을 유지했지만 유로존은 0.9%, 일본은 0.6%로 각각 낮췄다. 신흥개도국 성장률도 3.8%로 0.1%p 하향됐다. 중국은 첨단 제조업과 수출 호조를 반영해 4.6%로 0.2%p 상향 조정됐다. 중동·중앙아시아는 에너지 수출 차질의 영향을 받아 2026년 성장률이 0.7%로 크게 둔화할 것으로 전망됐다.
세계 물가상승률은 에너지와 식품 가격 상승을 반영해 4.7%로 0.3%p 상향 조정됐다. IMF는 중동 정세 불확실성과 무역 분절화, 일부 국가의 정책 여력 약화 등을 주요 하방 위험으로 꼽았다. AI는 생산성 향상을 통해 성장에 기여할 수 있지만, 기대가 꺾일 경우 소비와 금융시장을 위축시키는 위험요인으로도 작용할 수 있다고 진단했다.
IMF는 각국에 물가 안정을 최우선으로 하는 통화정책을 유지하고, 재정지원은 취약계층 중심으로 한시적·선별적으로 시행할 것을 권고했다. 아울러 에너지 안보 강화와 AI 대응 역량 확충, 구조개혁, 국제 무역협력 복원도 필요하다고 제언했다.
정부는 대외적으로 지정학적 리스크가 이어지는 만큼 민생물가 안정과 취약부문 고용 지원에 총력을 기울이는 한편, AI·녹색 전환과 경제·사회 구조혁신을 통해 중장기 성장잠재력을 키워나간다는 방침이다.
rang@newspim.com