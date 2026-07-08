李대통령, 루마니아와 첫 정상회담…"방산·원전 협력 심화"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 8일 나토 계기 루마니아 단 대통령과 첫 정상회담을 했다.
- 양 정상은 방산·원전 등 전략 분야 협력 심화와 협력 분야 확대에 뜻을 같이했다.
- 이 대통령은 K9 공장 건설 등 방산 진전을 강조했고 단 대통령은 방산·과학기술 협력 확대 의지를 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 8일 오후(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 계기로 튀르키예 앙카라에서 니쿠쇼르 다니엘 단 루마니아 대통령과 첫 정상회담을 했다. 양 정상은 방산·원전 등 전략 분야 협력을 심화할 수 있는 방안을 논의했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 내고 양 정상이 회담에서 방산과 원전 등 전략 분야에서의 양국 간 협력이 심화되고 있음을 평가하고, 전략적 동반자로서 기존의 공고한 협력을 바탕으로 다양한 분야로 협력을 확대해 나가자는 데 뜻을 같이했다고 밝혔다.
이 대통령은 특히 올해 2월 K9자주포 현지 공장 건설이 시작되는 등 양국의 방산 협력이 순조롭게 진전되고 있는 점을 언급했다.
이어 "앞으로도 우수한 한국 기업들이 단순한 거래를 넘어 기술개발, 공동생산과 제3국 공동진출 등과 같이 깊은 신뢰를 바탕으로 서로에게 도움이 되는 관계로 나아가길 기대한다"고 말했다.
단 대통령은 한국 방산기업이 추진 중인 현지화 전략을 높이 평가하고, 한국의 우수한 기술력과 견고한 상호 신뢰를 바탕으로 향후 양국 간 방산 협력이 한층 더 폭넓게 확대되기를 희망한다고 화답했다.
또한 단 대통령은 루마니아가 우수한 과학기술 인재와 전략적 입지, 다양한 에너지원 등 협력 확대를 위한 우수한 여건을 갖추고 있다고 말했다.
양 정상은 편리한 시기에 상호 방문을 포함해 양국 관계 발전을 위해 앞으로도 각급에서 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.
the13ook@newspim.com