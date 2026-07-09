ADB, 韓 성장률 1.9→2.6% 상향..."AI·반도체 호조"

AI 핵심 요약beta
- ADB가 9일 올해 한국 성장률을 2.6%로 상향했다
- AI·반도체 호조와 정부의 중동 리스크 대응이 성장과 소비를 뒷받침했다
- 에너지 가격 상승으로 물가·성장이 압박받지만 리스크 속에 완만한 회복을 전망했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 물가 전망은 2.7%...4월보다 0.4%p↑
장기 에너지 차질 등 하방 리스크
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 아시아개발은행(ADB)이 올해 한국 경제성장률 전망치를 2.6%로 상향 조정했다.
1분기 예상보다 강한 성장세와 글로벌 AI 수요 확대에 따른 반도체 수출 호조, 중동 갈등 대응을 위한 정부 대책의 완충 효과를 반영해 기존 4월 전망치보다 0.7%포인트(p) 높였다는 분석이다.
9일 재정경제부에 따르면 ADB는 이 같은 내용이 담긴 '아시아경제전망(ADO)'을 발표했다.
ADB는 올해 한국 경제성장률을 2.6%로 전망했다. 지난 4월 전망치 1.9%대비 0.7%p 높은 수준이다. 내년 성장률 전망치도 기존 1.9%에서 2.0%로 0.1%p 상향했다.
이번 전망에는 1분기 중 예상보다 강한 경제 성장세와 중동 갈등 대응을 위한 정부 대책의 완충 효과 등이 반영됐다. ADB는 유류할증료 인하, 연료 가격 상한제 등이 중동 갈등에 따른 충격을 일부 완화한 것으로 봤다.
ADB는 글로벌 AI 수요 증가에 따른 수출 확대가 올해와 내년 한국 경제 성장의 주요 요인이 될 것으로 예상했다. 에너지 가격 상승에 따른 생산비용 증가와 공급망 차질이 성장세에 부담으로 작용할 수 있지만, 반도체 경기 호조가 하방 압력을 상쇄할 것으로 전망했다.
소비 흐름도 비교적 안정적일 것으로 봤다. 주식시장 상승세와 정보기술(IT) 기업 실적 호조, 정부 지원 정책 등이 소비를 뒷받침할 것이라는 설명이다.
다만 장기적인 에너지 공급 차질, 미국의 관세 재부과, 주식시장 조정 가능성 등은 한국 경제의 잠재적 하방 리스크로 제시했다.
물가 전망도 상향됐다. ADB는 국제 에너지 가격 상승분이 소비자물가에 반영되면서 올해 한국 물가상승률을 2.7%로 전망했다. 이는 지난 4월 전망보다 0.4%p 높은 수준이다. 내년 물가상승률 전망도 2.2%로 0.2%p 올렸다.
한국과 함께 아시아·태평양 선진국으로 분류되는 대만, 홍콩, 싱가포르의 성장률 전망도 반도체 경기 호조 영향으로 상향됐다. 대만의 올해 성장률 전망치는 9.5%로 1.9%p 올랐고, 홍콩은 3.0%로 0.4%p, 싱가포르는 3.2%로 1.2%p 각각 상향됐다.
반면 일본은 0.7%, 호주는 2.0%로 기존 전망을 유지했다. 뉴질랜드는 1.6%로 0.3%p 낮췄다.
아시아·태평양 개발도상국의 올해 성장률 전망치는 4.9%로 기존보다 0.2%p 낮아졌다. ADB는 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승과 공급망 차질 장기화가 생산비용 증가와 경제활동 위축으로 이어질 수 있다고 봤다.
다만 중동 분쟁의 영향이 점차 줄어들면서 경기 하방 압력은 완화될 것으로 예상했다. 내년 아시아·태평양 개발도상국 성장률 전망은 5.1%로 기존 전망을 유지했다.
jongwon3454@newspim.com