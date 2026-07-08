통일부·청와대, 북향민 청년과 간담회…"지원 넘어 통합으로"

AI 핵심 요약beta
- 통일부가 8일 북향민 청년들과 소통 간담회를 열었다.
- 청년들은 지원을 넘어 통합과 인식 개선이 필요하다고 했다.
- 통일부는 취업·정착 과제 해결과 사회 통합 방안을 찾겠다 했다.
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정대진 통일정책비서관 간담회
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부가 8일 3회 북한이탈주민(북향민)의 날(7월14일)을 앞두고 청와대 허은아 국민통합비서관·정대진 통일정책비서관과 함께 북향민 청년들과 소통 간담회를 열었다.
이번 간담회는 대한민국 사회에 정착 중인 북향민 청년들이 겪는 다양한 적응 과정의 어려움을 직접 청취하기 위해 마련됐다.
참석한 북향민 청년들은 정부의 정책적 관심이 '지원'을 넘어 '통합'으로 진전돼야 한다고 강조했다. 이들은 북향민 고용률 같은 양적 지표는 개선됐지만 취업을 위해 북향민임을 숨겨야 하는 현실은 여전하다며 인식 개선이 시급하다고 말했다.
정부가 '북향민' 용어를 사용하는 것에 환영의 뜻을 밝히며 "탈북이라는 용어가 단절의 정체성을 표현했다면 '북향'은 연결의 정체성을 보여준다"고 평가했다.
자유토론에서 청년들은 북한에서의 경력이 한국 사회에서 무시되는 경험으로 인한 심리적 위축과 북향민 민간단체에 대한 사회의 연대의식 부족을 주요 어려움으로 꼽았다. 이들은 북향민을 분리된 집단이나 수혜 대상이 아닌 동등한 사회 구성원으로 바라보는 인식 전환이 시급하다고 입을 모았다.
통일부는 "북향민 청년들을 우리 사회의 소중한 동반자로 인식하고 북향민 청년들이 제기한 취업과 정착 과정에서의 과제들을 해결하기 위한 지원 방안을 강구해 나갈 것"이라며 "나아가 우리 사회의 통합을 돕는 다각적인 방안을 모색해 나가겠다"고 밝혔다.
hyun9@newspim.com