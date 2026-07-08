'피습 자작극 의혹' 정이한 전 부산시장 후보 구속

AI 핵심 요약beta
- 정이한 전 부산시장 후보가 6일 피습 자작극 혐의로 구속됐다
- 법원은 증거 인멸 우려를 이유로 정 전 후보와 윤모씨 구속영장을 발부했다
- 경찰은 두 사람 공모 여부와 선거운동 동원·여론조사·진단 과정 위법 의혹을 수사 중이다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 6·3 지방선거 당시 피습 자작극 의혹이 제기된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 구속됐다.
부산지방법원은 위계공무집행방해와 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 정 전 후보에 대한 구속전피의자심문(영장실질심사)을 거쳐 구속영장을 발부했다고 8일 밝혔다.
법원은 정 전 후보 구속영장 발부 배경에 대해 "증거를 인멸할 염려가 있다"고 설명했다.
법원은 이날 음료 투척자로 알려진 윤모씨에 대해서도 구속영장을 발부했다. 윤씨의 경우 "증거를 인멸할 염려가 있고 도망할 염려가 있다"고 영장 발부 배경을 설명했다.
부산지법 엄지아 판사와 심학식 부장판사는 앞서 이날 오후 2시부터 각각 정 전 후보와 윤씨에 대한 영장심사를 1시간 가량 진행했다.
정 전 후보 측은 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 선거운동을 하던 중 운전자 윤씨가 승용차에서 던진 음료를 피하려다 넘어져 뇌진탕과 근좌상을 입었다고 주장했다.
경찰은 정 전 후보와 윤씨의 관계, 사건 전후 연락 여부, 공모 가능성 등을 수사해 왔다. 윤씨는 전직 헬스 트레이너로, 정 전 후보와 평소 친분이 있던 것으로 알려졌다.
한편 경찰은 정 전 후보 부친이 운영하는 온그룹 계열사 직원들의 선거운동 동원 의혹, 정 전 후보 관련 여론조사기관의 공정성 논란, 병원 진단 과정의 의료법 위반 의혹 등도 수사하고 있다.
sheep@newspim.com