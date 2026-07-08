젤렌스키 만난 李대통령…"우크라 복구·재건 위한 국제사회 노력에 동참"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 8일 앙카라에서 젤렌스키를 만나 우크라이나에 1억달러 인도적 지원을 약속했다
- 양 정상은 우크라이나 복구·재건 협력과 전쟁 조기 종식 및 평화 회복을 위해 국제사회와 공조하기로 했다
- 또 북한군 포로 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 따라 해결하고 한반도·우크라이나 정세 관련 긴밀 소통을 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 8일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 방문한 튀르키예 앙카라에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나 1억 달러(1500억 원 상당) 규모의 인도적 지원을 약속했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 젤렌스키 대통령과 처음으로 정상회담을 가졌다고 밝혔다.
이 대통령은 이번 나토 정상회의를 계기로 '대(對) 우크라이나 1억 달러 포괄적 지원 공약'을 발표했다고 설명했다. 이 대통령은 "한국 정부는 우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원을 지속하면서 우크라이나 복구와 재건을 위한 국제사회의 노력에도 지속 동참해 나갈 것"이라고 강조했다.
이에 젤렌스키 대통령은 한국 정부의 지원에 감사의 뜻을 전하고, "전쟁의 조속한 종식과 우크라이나의 평화와 회복을 위해 앞으로도 한국을 포함한 국제사회와 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다"고 화답했다.
젤렌스키 대통령은 "우크라이나의 재건 과정에서 한국 정부와 기업들의 지속적인 관심과 참여를 기대한다"고도 했다.
양 정상은 아울러 우크라이나 내 북한군 포로 문제에 대해서도 이야기를 나눴다. 포로들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모았다.
강 수석대변인은 "양 정상은 한반도 및 우크라이나 정세와 관련 폭넓은 의견을 교환하고, 양국 관계의 발전을 위해 앞으로도 긴밀한 소통을 이어가기로 했다"고 말했다.
pcjay@newspim.com