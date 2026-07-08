르펜, 항소심 판결 나온 지 약 6시간 만에 공식 출사표 "내년 대선 출마"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 프랑스 극우 정당 국민연합(RN)의 실질적 지도자 마린 르펜 원내대표가 7일(현지 시각) 내년 프랑스 대선에 출마하겠다고 선언했다.

프랑스 파리항소법원이 이날 오후 그에 대한 유죄 판결을 유지하면서도 피선거권 박탈 기간을 대폭 단축시켜주자 약 6시간 만에 출사표를 던진 것이다.

그가 국민연합 후보로 내년 대선에 나서게 되면 2012년과 2017년, 2022년에 이어 네 번째 도전이 된다.

르펜은 8일 사르트주(州) 라플레슈를 방문해 공개적인 활동에 나섰다.

프랑스 극우 정당 국민연합(RN)의 실질적 지도자 마린 르펜 원내대표가 8일(현지 시각) 사르트주 라플레슈의 한 시장을 방문해 지지자들과 셀카를 찍고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

르몽드 등 프랑스 현지 매체 보도에 따르면 르펜은 TF1 방송에 출연해 "내년 대선에 출마하겠다"며 "선거운동은 오늘 밤부터 시작된다"고 말했다.

그는 그 동안 여러차례 "전자발찌를 착용한 상태에서는 대선에 출마하지 않을 것"이라고 밝힌 점을 의식한 듯 자신의 출마 결정은 바뀌지 않을 것이라고 했다.

그는 "출마하지 않을 가능성이 있는 시나리오가 있느냐"는 사회자 질문에 "전혀 없다. 나는 오늘 밤 2027년 대선 후보임을 선언하기 위해 이 자리에 나왔다"고 대답했다. 이어 "프랑스의 부흥을 시작하기 위해 선거운동을 즉시 시작한다. 결정을 번복하지 않을 것"이라고 했다.

그는 "많은 프랑스 국민이 어려움을 겪고 있으며 우리 역시 어려움을 겪고 있다"며 "이러한 시련은 우리를 더욱 강하게 만들었다고 생각한다"고 말했다.

그는 자신의 무죄를 입증하기 위해 모든 법적 수단을 동원할 것이라면서 항소심 결과에 불복해 대법원에 상고할 것이라고 밝혔다.

이에 앞서 파리항소법원은 르펜에 대해 유럽의회 자금 47만4000유로를 유용한 혐의를 인정해 징역 3년과 벌금 10만유로, 피선거권 박탈 45개월을 선고했다.

법원은 징역 3년 중 2년에 대해서는 집행유예 선고하고, 나머지 1년은 실제 징역 대신 전자 발찌를 착용하도록 명령했다.

특히 법원은 피선거권 박탈 기간을 1심 때보다 15개월 줄어든 45개월로 단축했다. 이중 30개월은 집행을 유예해 실질적인 출마 금지 기간은 15개월이 됐다. 1심 선고가 지난해 3월 31일을 기준으로 할 때 피선거권 박탈 기간은 이미 끝난 상태다.

지금 상태라면 르펜은 전자발찌를 착용한 상태에서 선거운동을 할 수 있는데, 그가 대법원 상고에 나설 경우 무죄추정의 원칙에 따라 전자발찌 착용도 면할 수 있다.

영국 BBC는 르펜에 대한 대법원 선고가 내년 초에 나올 가능성이 크다고 전망했다.

로이터 등 외신들은 르펜이 대담한 정치적 승부수를 던졌다고 평가했다. 이미 1심과 2심에서 유죄 판결을 받은 상태에서 대선 출마를 선언한 것이 대단히 위험한 정치적 도박일 수 있다는 것이다.

르펜은 이에 대해 "(누구도) 프랑스 국민에게 어떤 것도 강요해서는 안 된다"며 "이제 프랑스 국민이 최종 판단을 내릴 것"이라고 했다.

그는 자신의 대선 출마가 막힐 경우 대안으로 거론됐던 조르당 바르델라 당 대표에 대해 "내가 대통령이 되면 그를 총리로 임명하겠다"고 밝혔다.

르펜은 "우리는 견고한 파트너십을 구축했고 서로를 보완한다"면서 "우리는 국민들에게 서로를 보완하고 균형 잡히며 탄탄한 '투톱'을 제시했다"고 했다.

이어 "바르델라 대표는 여러 해 동안 나와 함께했으며 우리의 대의는 우리 두 사람보다 더 큰 것"이라며 "우리가 함께 겪어온 시련은 우리의 의지와 함께 일하는 역량을 더욱 강하게 만들었다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com