경산·칠곡·의성 올 들어 첫 '열대야 주의보' 발령

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 8일 경산·칠곡·의성에 첫 열대야 주의보를 발령했다.
- 대구와 경북 남부에는 폭염 특보가 내려지고 체감온도 30~34도로 무더위가 이어졌다.
- 기상청은 9~10일 낮 최고 31도 이상 더위가 계속돼 열대야·폭염 대비 건강 관리와 물 섭취, 야외활동 자제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산과 칠곡, 의성 지역에 올 들어 첫 열대야 주의보가 발령됐다.
또 대구와 경북의 구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 의성, 영덕, 포항, 김천 북부, 경주 중북부, 경주 남부를 중심으로 폭염 주의보가 내려졌다.
8일 기상청에 따르면 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않을 것으로 예상돼 이날 오후 4시 30분을 기해 경북 경산, 칠곡, 의성 지역에 첫 '열대야 주의보'를 발표했다.
또 이날 오후 5시 기준 대구와 경북 남부를 중심으로 폭염 특보가 발효 중인 가운데 최고 체감 온도가 30~34℃로 올라 매우 무더운 곳이 많았다.
오후 5시 기준 경북 내 주요 지점 일최고 체감온도는 ▲하양(경산) 33.7(33.7) ▲단북(의성) 33.5(32.4) ▲군위(대구) 33.4(33.4) ▲기계(포항) 33.2(32.7) ▲감포(경주) 33.2(32.7) ▲고령 33.0(32.3) ▲칠곡 33.0(32.6) ▲영양 32.9도(32.5도)로 관측됐다.
기상청은 경북 경산, 칠곡, 의성에 열대야 주의보가 발표된 가운데 당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 일부 지역에 밤 최저 기온 25℃ 이상의 열대야가 나타나는 곳이 있겠다며 건강 관리에 각별히 유의할 것을 당부했다.
기상청은 또 '폭염 특보'가 내려진 대구와 경북 남부를 중심으로 9~10일 낮 최고 기온이 31℃ 이상으로 오르고 최고 체감온도는 31℃ 안팎(폭염 특보 발효 지역 33℃ 이상)으로 올라 무덥겠다며 ▲충분한 물 섭취 ▲야외 활동 자제 ▲야외 작업장 휴식 공간 마련 ▲축사 온도 조절 등을 주문했다.
nulcheon@newspim.com