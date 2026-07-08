현대차 노조, 임협 난항에 13~15일 부분파업 예고

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차 노조가 13일 부분파업을 결의했다.
- 노조는 15차 교섭에서 사측 3차 안을 거부했다.
- 임금·성과급 인상폭 놓고 노사 이견이 지속됐다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노동조합이 올해 임금협상 난항을 이유로 부분파업에 들어가기로 했다. 노사 간 이견이 이어지는 가운데 사측의 추가 제시 여부가 향후 교섭의 분수령이 될 전망이다.
금속노조 현대차지부는 8일 2차 중앙쟁의대책위원회를 열고 오는 13일부터 15일까지 매일 2시간씩 부분파업을 진행하기로 결정했다.
노조는 이날 쟁대위에 앞서 회사와 15차 교섭을 진행했으나 합의에 이르지 못했다.
회사 측은 이날 교섭에서 월 기본급 8만9000원 인상, 성과금 350%와 1000만원, 주식 15주 지급 등을 담은 3차 협상안을 제시했다. 그러나 노조는 조합원 기대를 충족하기에 부족하다며 이를 거부했다.
노조는 사측의 추가 제시를 압박하기 위해 파업을 결정했지만, 교섭은 이어간다는 방침이다. 이에 따라 새로운 협상안이 제시돼 노사가 잠정 합의에 이르면 파업 실행이 유보될 가능성도 있다.
올해 교섭에서 노사는 임금 인상 규모와 상여금 인상 등을 두고 줄다리기를 이어가고 있다. 회사는 실적 둔화로 여력이 크지 않다는 입장인 반면, 노조는 물가 상승을 고려한 실질 임금 인상이 필요하다고 주장하고 있다.
chanw@newspim.com