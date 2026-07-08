홈플러스 "누적 지연급여 1410억원…현재 체불액은 332억원"

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스는 8일 현재 미지급 급여가 6월분 332억원이라고 밝혔다.
- 지난해 12월부터 6월까지 지연 지급 누적액은 1410억원이지만 5월분까지는 모두 지급 완료했다고 말했다.
- 회생절차 장기화로 자금난이 지속된 가운데 향후에도 직원 피해 최소화를 최우선으로 급여 지급에 노력하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스가 임금체불 규모와 관련해 현재 미지급된 급여는 6월분 332억원이라고 밝혔다. 지난해 12월 이후 지연 지급된 급여 누적액은 1410억원이지만, 이 가운데 5월분까지는 지급을 완료했다는 설명이다.
홈플러스는 8일 일부 언론이 보도한 체불임금 기사와 관련해 "회생절차 장기화로 운영자금이 고갈되면서 지난해 12월부터 직원 급여를 일부 지연 지급해왔다"며 이같이 밝혔다.
홈플러스는 지난해 3월 기업회생절차에 들어간 이후 1년 이상 절차가 이어지면서 자금 상황이 악화됐다고 설명했다. 이에 따라 지난해 12월부터 매월 급여 지급이 늦어졌으며, 올해 6월까지 지연 지급된 급여를 모두 합산하면 1410억원에 달한다.
다만 홈플러스는 지난달 말까지 5월 급여를 모두 지급해 현재 실제 체불 상태로 남아 있는 금액은 6월 급여 한 달분인 332억원이라고 강조했다. 누적 지연 지급액 전체가 현재 미지급된 임금은 아니라는 취지다.
홈플러스는 영업 정상화를 위해 납품업체에 지급할 상품 대금 확보가 시급한 상황에서도 직원 급여가 장기간 밀리지 않도록 자금을 운용해왔다고 설명했다. 급여 지급과 상품 공급 정상화를 동시에 추진해야 하는 만큼 자금 운용 부담이 커지고 있는 상황이다.
홈플러스는 앞으로도 회생절차가 진행되는 과정에서 임직원의 피해를 줄이는 데 우선순위를 두겠다는 입장이다.
홈플러스 관계자는 "한계에 이른 자금 상황에서도 직원 급여가 장기간 지연되지 않도록 최선을 다하고 있다"며 "향후 회생절차 과정에서도 직원 피해를 최소화하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com