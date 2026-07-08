스타벅스, 전 리워드 회원에 무료 음료 쿠폰…'탱크데이' 논란 후 첫 대규모 혜택

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스코리아가 8일 리워드 전 회원에 서머 쿠폰을 지급했다
- 쿠폰은 아이스 음료 무료와 푸드 30% 할인으로 구성됐다
- 업계는 탱크데이 논란 이후 신뢰 회복 전략으로 해석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스코리아가 리워드 전 회원을 대상으로 무료 음료와 푸드 할인 쿠폰을 제공한다. 지난 5월 '탱크데이' 프로모션 논란 이후 처음 선보이는 대규모 고객 혜택이라는 점에서 브랜드 신뢰 회복을 위한 행보라는 해석이 나온다.
8일 업계에 따르면 스타벅스는 이날부터 리워드 회원에게 '서머 쿠폰' 2장을 순차적으로 지급한다. 쿠폰은 웰컴·그린·골드 등 회원 등급과 관계없이 전 회원에게 제공된다.
서머 쿠폰은 인기 아이스 음료 무료 쿠폰과 푸드 30% 할인 쿠폰으로 구성됐다. 무료 음료 쿠폰은 아이스 카페 아메리카노와 아이스 카페라떼, 아이스 바닐라 라떼 가운데 톨사이즈 한 잔을 선택해 사용할 수 있다.
지난 7일까지 스타벅스 리워드에 가입한 회원에게는 이날 쿠폰이 일괄 발급됐다. 이달 31일까지 새롭게 가입하는 회원도 가입 다음 날부터 쿠폰을 순차적으로 받을 수 있다. 쿠폰 사용 기한은 오는 8월 14일까지다.
스타벅스 리워드는 스타벅스 카드나 모바일 카드를 계정에 등록한 회원을 대상으로 운영하는 멤버십 제도다. 등록된 카드로 결제하면 별이 적립되며, 등급과 적립 실적에 따라 무료 음료 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.
스타벅스는 그동안 계절별 행사나 신제품 출시에 맞춰 1+1 쿠폰과 사이즈업, 할인 혜택 등을 제공해 왔다. 다만 이번처럼 전 회원에게 제조 음료 한 잔을 무료로 제공하는 행사는 소비자의 체감 혜택이 크다는 점에서 주목된다.
업계에서는 이번 행사가 여름철 매장 방문을 유도하는 동시에 탱크데이 논란 이후 위축된 고객 신뢰를 회복하기 위한 조치로 보고 있다. 앞서 스타벅스는 지난 5월 탱크데이 프로모션의 홍보 문구와 행사 구성이 5·18 민주화운동을 연상시킨다는 비판을 받자 행사를 조기 종료하고 공식 사과했다.
업계 관계자는 "멤버십 혜택은 스타벅스가 고객과 소통하는 대표적인 방식"이라며 "전 회원 대상 쿠폰 지급은 고객 접점을 다시 넓히고 브랜드 신뢰 회복에 나서는 행보로 보인다"고 말했다.
mkyo@newspim.com