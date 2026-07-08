[내일날씨] 전국 강한 장맛비…최대 200mm 폭우

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 9일 전국에 장맛비가 내린다고 밝혔다.
- 수도권은 150mm, 충남·전라는 200mm 이상 쏟아지겠다.
- 미세먼지는 좋음이고, 낮 최고 33도까지 오르겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 9일도 여전히 전국에 장맛비가 내리겠다. 수도권은 최대 150mm 이상, 충남·전라권은 최대 200mm 이상의 폭우가 예상돼 주의가 필요하다.
8일 기상청에 따르면 오는 9일 전국은 대체로 흐리고 비가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권·강원내륙산지·경북중북부 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 대전·세종·충남·전북·전남북서부 80~150mm(많은 곳 200m 이상), 강원동해안 5~50mm다.
광주·전남은 30~100mm, 전남남해안 10~40mm, 서해5도·대구·경북남부·경남서부내륙 20~60mm, 울릉도·독도 5~40mm다. 제주도는 5mm 안팎이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 25도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 29도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 33도 ▲부산 30도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com