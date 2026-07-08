李대통령 "자본시장 공정성, 포기할 수 없는 가치"…선행매매 혐의 매일경제TV 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 8일 금감원 특사경의 매일경제TV 압수수색과 관련해 자본시장 공정성은 포기할 수 없는 가치라 밝혔다다
- 대통령은 주가조작은 금감원·경찰·검찰의 3중 그물에 반드시 걸린다고 강조했다
- 금감원 특사경은 매일경제TV 관계자 3명이 특정 종목을 선행매매로 부당이득을 챙긴 혐의로 압수수색에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 8일 금융감독원 자본시장특별사법경찰이 선행매매 혐의로 매일경제TV를 압수수색한 것과 관련해 "자본시장 공정성은 포기할 수 없는 가치"라며 "주가조작은 금감원, 경찰, 검찰의 3중 그물에 반드시 걸린다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 금감원의 압수수색 관련 언론 보도를 공유하면서 이같이 밝혔다.
금감원 특사경은 앞서 이날 서울 중구 매경미디어센터 내 매일경제TV 본사에 조사관을 보내 디지털 포렌식 등을 동원한 압수수색에 나섰다. 특사경은 매일경제TV 소속 연출자와 진행자, 출연자 등 3명이 올해 초 특정 주식을 미리 매수한 후 방송에서 해당 종목을 추천하거나 호재성 정보를 방송하는 식으로 주가를 띄우고 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.
선행매매란 미리 주식을 사두었다가 이후 특정 종목을 기사 등으로 추천해 주가가 오르면 시세 차익을 거두는 대표적인 자본시장 불공정 거래 행위다.
the13ook@newspim.com