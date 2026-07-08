'폭우 예보' 중부권 산사태 위기경보 '경계' 상향...대구·경북, '주의' 유지

AI 핵심 요약beta
- 산림청이 8일 산사태 위기 경보를 다수 지역에 경계로 격상했다.
- 중부·호남권은 경계, 수도권·영남 등은 주의, 제주도는 관심 단계를 유지했다.
- 충청·전라·수도권 등에 최고 200mm 비가 예보돼 지방정부와 주민들에게 선제 대피와 재난 문자에 주의를 당부했다.
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[전국종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 전국적으로 많은 비가 올 것으로 예고되면서 대구와 경북 지역의 산사태 위기 경보가 '주의' 단계를 유지하고 있는 가운데 8일 오후 2시 30분을 기해 대전시, 세종시, 경기도, 강원도, 충북도, 충남도, 전북도의 산사태 위기 경보가 '경계' 단계로 격상 발령됐다.
산림청에 따르면 대전·세종·강원·충북·충남·전북 지역은 '경계' 단계, 서울·인천·부산·대구·울산·경기·경북·경남·전남 광주 지역은 '주의' 단계를 유지하고 있다. 또 제주 지역은 '관심' 단계이다.
8일 오후 2시 기준 충남 부여군, 서천군, 계룡시에 호우경보가 발효됐다.
기상청은 이날부터 충청·전라권에 80~150mm(많은 곳 150~200mm 이상), 수도권·강원권에 50~100mm(많은 곳 150mm) 등 많은 비가 내릴 것으로 전망했다.
산림청은 "많은 곳에서는 150mm 이상의 집중호우가 예상됨에 따라 산사태 재난 발생 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다"고 주문했다.
산림청은 이번 집중호우에 대비해 산사태예방지원본부 상황실장을 산사태방지과장에서 산림재난통제관으로 격상하고 비상 대응 체제를 강화했다.
산림청 이용권 산림재난통제관은 "산사태 위기 경보가 '경계' 단계로 상향된 만큼 많은 비가 예보된 해당 지역 지방 정부에서는 지역 주민들에게 위험 상황을 즉시 공유하고 선제적으로 주민 대피 여부를 판단해 줄 것"을 당부했다. 또한 "국민께서는 긴급재난문자(CBS), 마을 방송 등 대피 안내에 귀 기울이고, 대피 명령이 내려질 경우 마을 회관 등 지정된 대피소로 신속히 대피해줄 것"을 주문했다.
nulcheon@newspim.com