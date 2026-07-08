'바이킹 노 젓기' 응원법 선보인 李대통령…"노르웨이와 조선·해양·방산 협력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 8일 나토 회의 계기 스퇴레 노르웨이 총리와 만나 신재생 에너지 등 협력 확대를 논의했다
- 이 대통령은 방산·조선·해양과 수산물 교역 확대를 요청했고 스퇴레 총리는 해양·에너지 등에서 협력 강화 의지를 밝혔다
- 양 정상은 북한 핵·미사일과 우크라이나 등 국제 정세를 논의하고 상호 방문 추진 등 지속 소통에 뜻을 모았다
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북한 문제·국제사회 평화 언급도
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 만나 신재생 에너지를 비롯한 여러 분야에서 협력 확대를 희망한다고 밝혔다.
이 대통령은 우선 회담을 시작하며 스퇴레 총리에게 "먼저 축하 말씀을 드려야 할 것 같다. 월드컵 8강에도 가고 (캐나다) 잠수함 (사업) 선정도 됐다"고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.
이 대통령은 "16강전 후 노르웨이 팀 영상을 봤는데 아주 좋았다"며 스퇴레 총리에게 노르웨이의 응원법인 '바이킹 노 젓기'를 따라서 선보였다.
아울러 이 대통령은 "신재생 에너지와 조선·해양, 방산 등 다양한 분야에서 실질 협력을 더욱 확대해 나가기를 기대한다"며 "노르웨이가 그동안 K9 자주포와 천무 다연장 로켓 등 우리 무기체계에 지속적인 신뢰를 보여준 것을 바탕으로 첨단 방산 기술과 국방 산업 분야에서의 협력이 더욱 강화되기를 바란다"고도 말했다.
이 대통령은 또 현재 노르웨이를 방문 중인 우리 수산 대표단이 노르웨이산 고등어 수입 물량을 추가 확보할 수 있도록 노르웨이 정부의 관심과 협조도 당부했다.
스퇴레 총리는 "양국이 가치를 공유하는 파트너로서 해양과 에너지 분야를 비롯한 다양한 분야에서 협력이 확대되기를 기대한다"고 화답했다.
그러면서 스퇴레 총리는 "양국의 우선순위 분야에서 협력을 강화해 양국 관계를 새로운 차원으로 발전시켜 나가기를 희망한다"고 밝혔다.
양 정상은 국제 정세에 대해서도 논의했다. 이 대통령은 북한 핵·미사일 대응을 포함한 우리 정부의 대북 정책을 설명했고, 스퇴레 총리는 이에 공감하는 모습을 보였다. 또 우크라이나를 비롯한 주요 국제 정세에 대해서도 의견을 교환하고, 국제사회의 평화와 안정을 위해 소통을 이어가는 데 뜻을 함께했다.
강 수석대변인은 "양 정상은 편리한 시기에 상호 방문을 추진하는 등 정상 간 소통을 지속해 나가기로 했다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com