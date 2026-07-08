한수원, 장마철 수력댐 비상점검…"홍수기 안전관리 총력"

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력이 8일 장마철 맞아 수력발전소와 수력댐 안전점검에 나섰다
- 김회천 사장은 수자원통합운영센터와 춘천수력발전소를 방문해 홍수기 대비 운영현황과 안전태세를 점검했다
- 한수원은 고경력 인력으로 구성된 안전이음단을 활용해 현장 중심 안전관리와 재난 대비를 강화한다
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춘천수력발전소 찾아 홍수기 댐 운영·재난 대응 확인
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 본격적인 장마철을 맞아 수력발전소와 수력댐 안전관리 점검에 나섰다.
한수원은 김회천 사장 주관으로 '수력발전소 안전챙김 현장경영'을 시행했다고 8일 밝혔다.
김 사장은 이날 한강수력본부 내 수자원통합운영센터를 찾아 홍수기 수력댐 운영 현황을 집중 점검했다. 이어 춘천수력발전소 현장을 방문해 장마철 자연재난 대비 태세와 발전소 운영 상황을 살폈다.
한수원은 최근 고경력 직원들의 현장 경험을 활용해 작업장 안전관리를 강화하는 '안전이음단'을 출범시켰다. 안전이음단은 수력발전소 현장에도 배치돼 재해 예방 활동을 벌이고 있다.
한수원은 여름철 집중호우와 홍수기 수위 변동에 대비해 수력발전소 운영 상황을 지속 점검하고, 현장 중심의 안전관리 체계를 강화한다는 방침이다.
김회천 한수원 사장은 "본격적인 장마철이 시작된 만큼 수력발전소의 안전한 운영과 관리 강화가 어느 때보다 중요한 시기"라며 "국민의 생명과 재산을 보호한다는 경각심을 갖고 여름철 재난 대비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com