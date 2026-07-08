정의선·켐프 조지아 주지사 회동…美 전동화 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 정의선 현대차그룹 회장이 8일 스코틀랜드에서 조지아주 켐프 주지사와 만나 북미 전동화 협력을 논의했다.
- 조지아주 대표단은 조지아 산업 현황을 소개하고 현대차그룹과 향후 투자 계획을 논의했다.
- 이번 회동에서 조지아 공장과 공급망·고용·배터리 합작 등 126억달러 규모 미국 사업 현안이 논의됐다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 브라이언 켐프 미국 조지아주 주지사와 스코틀랜드에서 만난다. 현대차그룹의 북미 전동화 핵심 거점인 조지아주와의 협력 관계를 재확인하는 자리가 될 전망이다.
8일 외신과 업계에 따르면 켐프 주지사는 이번 주 스코틀랜드와 아일랜드를 방문하며 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 정 회장을 비롯한 현대차그룹 고위 관계자들을 만날 예정이다.
조지아주 대표단은 이번 만남에서 조지아주 산업 현황을 소개하고 향후 투자 계획을 논의할 계획이다.
조지아주는 현대차그룹 메타플랜트 아메리카가 위치한 지역이다. HMGMA는 현대차그룹의 북미 전동화 전략을 뒷받침하는 핵심 생산기지로, 전기차 현지 생산 확대의 중심축 역할을 맡고 있다.
업계에서는 이번 회동에서 조지아 공장 운영과 현지 공급망, 고용 확대, 배터리 합작 공장 등 미국 사업 현안이 논의될 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 현대차그룹의 조지아주 관련 투자 규모는 HMGMA와 배터리 합작 투자 등을 포함해 126억달러에 달한다.
제네시스 스코틀랜드 오픈은 PGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 대회로, 제네시스는 2017년부터 타이틀 스폰서십을 맡고 있다.
chanw@newspim.com