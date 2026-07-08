KB국민은행, 스타뱅킹 퇴직연금 개편...투자·거래 편의성 개선

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 8일 KB스타뱅킹 퇴직연금 서비스를 전면 개편했다.
- 홈 화면과 거래·조회·인증 등 UI·UX를 개선해 편의성과 접근성을 높였다.
- 거래·상환 내역 통합조회와 생체인증 도입했고 디폴트옵션 적립금 11조5447억원으로 업계 최대다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 스타뱅킹 내 퇴직연금 서비스를 개편해 사용자 편의성과 거래 효율을 높였다.
KB국민은행은 KB스타뱅킹 애플리케이션의 퇴직연금 서비스를 전면 개편했다고 8일 밝혔다. 투자 과정 전반을 보다 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.
은행은 고객 의견을 반영해 홈 화면부터 상품 검색, 거래, 조회, 인증 절차까지 전 구간의 사용자 환경(UI·UX)을 개선했다. 직관적인 화면 구성으로 원하는 기능에 접근하기 쉽도록 설계한 것이 특징이다.
홈 화면에서는 추천 상품과 주요 투자 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성했으며 이용 빈도가 높은 메뉴를 전면에 배치해 접근성을 높였다.
거래 기능과 정보 제공도 강화됐다. 매매 진행 상황과 체결 내역을 보다 명확하게 확인할 수 있도록 개선하고 거래 및 상환 내역을 통합 조회할 수 있게 해 관리 편의성을 높였다. 여기에 지문이나 얼굴 인식 등 생체인증 방식을 도입해 보안성과 속도를 동시에 개선했다.
퇴직연금 경쟁력도 확대하고 있다. 특히 디폴트옵션(사전지정운용제도) 부문에서 시장 우위를 유지하고 있다. 금융감독원 통합연금포털에 따르면 올해 1분기 기준 적립금은 11조5447억원으로 업계 최대 규모를 기록했으며 전 분기 대비 6000억원 이상 증가해 증가폭 역시 가장 컸다.
peterbreak22@newspim.com