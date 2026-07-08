김민석, 김어준 방송서 정청래 직격…"합당, 폭탄선언식으로 일 그르쳐"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 전 총리가 8일 정청래 전 대표의 합당 논의를 비판했다
- 그는 조국혁신당과의 합당 추진을 폭탄선언식이라며 과욕이었다고 했다
- 또 12·3 계엄 당일 국회 상황과 표결 직전 장면도 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표에 출마하는 김민석 전 국무총리가 8일 정청래 전 민주당 대표가 지방선거를 앞두고 추진했던 조국혁신당과의 합당 논의를 두고 "폭탄선언식으로 해서 일을 그르쳤다"고 직격했다.
김 전 총리는 이날 오전 유튜버 김어준 씨가 진행하는 '겸손은 힘들다. 뉴스공장'에 출연해 "(합당 추진 과정은) 과욕이었다. 일이 꼬였다고 본다"며 이렇게 말했다.
이어 김 전 총리는 정 전 대표의 행보를 두고 '자기 정치'라고 비판한 것에 대해 "그것이 지적할 수 있는 유일한 사례라면 저는 자기 정치를 거의 안 했다고 평가해주신 것이어서 감사하다"고 했다.
한편 김씨는 이날 방송에서 12·3 비상계엄 당일 국회 상황을 녹화한 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.
김씨는 "저희가 알기로는 감기약 먹고 계속 잔 게 아니라 뒤늦게 일어났고, 표결 시점에는 이미 국회 담을 넘어 국회 안에 있었고, 간발의 차이로 놓쳤다"고 설명했다.
그러자 김 전 총리도 "(표결에) 1초 늦었다"며 "(본회의장에) 딱 앉는 순간 제 옆자리에 계시던 이재명, 당시 대표께서 '막 눌렀다'고 했다"고 했다.
seo00@newspim.com