태광그룹, 일주재단 34기 해외박사 장학증서 수여식 개최

AI 핵심 요약beta
- 태광그룹 일주재단이 8일 서울에서 해외박사 장학증서를 수여했다.
- 34기 장학생 7명은 세계 명문대 박사과정에 진학하며 1인당 12만달러를 5년간 지원받는다.
- 일주재단은 1991년 이후 228명에게 장학금 297억원을 지원했고 이날 이호진 회장을 8대 이사장으로 선임했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 태광그룹 일주학술문화재단이 8일 서울 종로구에서 해외박사 장학증서 수여식을 열고 세계 명문대 박사과정에 진학하는 장학생 7명에게 장학증서를 전달했다.
34기 장학생으로 선발된 7명은 MIT, 하버드대, 컬럼비아대 등에 진학할 예정이며 재료공학, 인공지능공학, 토목공학 등 다양한 분야에서 우수한 연구 경력을 인정받았다.
일주재단은 장학생 1인당 총 12만 달러(약 1억8000만원)를 5년에 걸쳐 지원한다. 별도의 의무를 부여하지 않는 것이 특징이다.
졸업 후에는 학술연구 모임과 송년 행사 등을 통해 지속적으로 교류한다. 장학생 출신 졸업생들은 국내외 주요 대학과 연구기관, 기업 등에서 활동 중이다.
일주재단은 1991년 해외박사 장학사업을 시작한 이후 지금까지 총 228명에게 297억원의 장학금을 지원했다.
이날 이사회에서는 이호진 태광그룹 회장을 제8대 이사장으로 선임했다. 임기는 8월부터 2년이다.
yuniya@newspim.com