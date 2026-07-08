KB국민은행, 중소기업 디지털 경영 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 8일 아이티센코어와
- 중소기업 경영 혁신 위한 업무협약을 했다.
- 노무365 인사관리 플랫폼에 금융기능을 결합해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인사·자금관리 통합 서비스 구축
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 인사관리 플랫폼과 금융을 결합해 중소기업 경영 효율화 지원에 나섰다.
KB국민은행은 인사관리 솔루션 '노무365'를 운영하는 아이티센코어와 중소기업 경영 혁신을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협약은 노동 규제 변화에 대응해 중소기업의 인사·급여 관리 부담을 줄이고, 금융 기능이 결합된 디지털 경영 환경을 구축하는 데 목적이 있다. 협약식은 경기도 과천 아이티센코어 본사에서 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.
노무365는 클라우드 기반 인사관리 플랫폼으로, 출퇴근 기록과 근태 관리, 급여 정산 등 인사·노무 업무를 자동화할 수 있는 것이 특징이다. 축적된 근태 데이터를 활용해 실제 근로시간을 반영함으로써 기업의 노무 리스크 관리에도 도움을 준다.
양사는 이번 협력을 통해 해당 플랫폼에 금융 기능을 결합한다. 근로계약 체결과 증명서 발급, 근태 관리뿐 아니라 급여 이체, 계좌 조회, 자금 수납 등 금융 업무까지 하나의 시스템에서 처리할 수 있도록 서비스를 확장할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com