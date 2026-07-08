하나금융, 경기지역 중장년 일자리 지원 'JOB 매칭 페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 8일 경기도와 중장년 재취업 일자리박람회를 수원메쎄에서 개최했다.
- 약 100개 기업이 참여해 70곳은 현장 면접을 진행하며 사회적기업 일자리 매칭으로 취약계층 고용을 확대했다.
- 시니어 금융·커리어 상담과 AI 이력서·가상면접 등 디지털 역량 강화 프로그램을 함께 제공했다.
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AI·노후설계 등 맞춤 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융이 경기도와 함께 중장년층 재취업 지원을 위한 대규모 채용 연계 행사를 열었다.
하나금융그룹은 8일 경기도와 공동으로 수원메쎄에서 '경기도 5070 일자리박람회 with 하나 JOB 매칭 페스타'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 중장년층의 재취업 기회를 확대하고 지역 기업의 인력난 해소를 동시에 지원하기 위해 마련됐다. 경기도일자리재단이 주관하는 일자리박람회와 연계해 진행됐다.
현장에는 지역 중소·중견기업 등 약 100개 기업이 참여했으며, 이 가운데 70개 기업은 즉석 면접을 실시해 실질적인 채용 기회를 제공했다.
특히 사회적기업 참여를 확대해 취약계층 고용과 사회문제 해결에 기여하는 일자리 매칭도 함께 추진됐다. 단순 채용을 넘어 사회적 가치 창출까지 고려한 행사로 기획됐다는 점이 특징이다.
행사장에서는 다양한 취업 지원 프로그램도 운영됐다. 하나금융의 시니어 전담 조직이 참여해 은퇴 설계, 자산관리, 상속·증여 상담 등 종합적인 금융 컨설팅을 제공했다.
디지털 역량 강화를 위한 체험 프로그램도 마련됐다. AI를 활용한 이력서 작성, 가상 면접 시스템 등 실습형 콘텐츠와 함께 데이터 라벨링 등 중장년층이 도전할 수 있는 신규 직무 정보도 소개됐다.
이 밖에도 커리어 상담과 심리 지원, 이미지 메이킹, 이력서 사진 촬영 등 다양한 부대 프로그램이 함께 진행돼 참가자들의 호응을 얻었다.
peterbreak22@newspim.com