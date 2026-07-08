네이버, AI 안전성 체계 2.0 공개...사용자 중심 관리 확대

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 8일 ASF 2.0을 공개해 AI 안전성 관리 범위를 이용자와 서비스까지 확대했다.
- ASF 2.0은 AI 위험 분류·영향 평가 매트릭스를 도입해 맥락·사례·영향 중심으로 서비스 안전성을 관리한다.
- 네이버는 전사 실행 체계 CHEC 2.0을 마련해 AI탭 등 AI 서비스 설계부터 출시까지 안전성을 지속 점검한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 인공지능(AI) 안전성 관리 범위를 이용자와 서비스까지 확대한 'ASF(AI Safety Framework) 2.0'을 8일 공개했다.
기존 ASF는 기술 모델 중심이었다면, ASF 2.0은 사용자가 실제로 경험하는 서비스 중심으로 안전성을 관리한다. 네이버는 이날 서울시 강남구에서 열린 인공지능안전 서울 포럼을 통해 ASF 2.0의 구성요소와 강화된 분류·관리 체계를 공유했다.
송대섭 네이버 AI Safety Policy 리더는 "하나의 모델을 안전하게 만드는 문제를 넘어 다양한 AI 모델을 결합해 수천만 명이 사용하는 서비스를 어떻게 안전하게 설계하고 운영할 것인지의 문제로 확장되고 있다"고 설명했다.
ASF 2.0에는 'AI탭', 쇼핑 AI 에이전트 등 네이버의 온서비스 AI 전략과 멀티 모델 환경 확산, AI기본법 제정 등이 반영됐다. 기존 성능 중심의 단일 평가 기준을 맥락, 활용사례, 영향으로 세분화했다.
AI 위험 분류 체계에 따라 서비스에서 발생할 수 있는 위험을 유형화하고 AI 영향 평가 매트릭스에 따라 활용 영역 및 범위에 따른 예상 영향을 평가한다. 지속적인 안전성 평가와 사용자 피드백을 통해 이용자들이 AI 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 관리한다.
네이버는 서비스 출시 과정에서 ASF 2.0이 일관되게 적용되도록 하는 전사적 실행 체계 'CHEC 2.0'을 마련했다.
지난 6월 선보인 'AI탭'은 CHEC 2.0을 통해 설계부터 출시까지 모든 과정에서 안전성을 점검했으며 향후 출시 예정이거나 이미 출시된 AI 기반 서비스들의 안전성을 지속적으로 점검할 계획이다.
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