깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/8)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 8일 글로벌 증시·AI·반도체 등 투자 이슈를 종합 분석했다
- 미국·중국·홍콩·인도·일본 특징주와 IPO·회사채·M&A 동향을 집중 조명했다
- AI·메모리·스마트시티·자율주행 등 신산업 관련 기업들의 성장·리스크를 동시에 짚었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월8일 제공한 콘텐츠입니다.
메모리, 잇단 초대형 실적에도 주가 급락 계속...왜? 언제까지?
"AI 테마와 실질금리의 '치킨게임'…올해 한 곳은 백기 든다"
[미국 특징주] "테슬라, 직원 AI 지출에 상한...비용 급증 탓"
[미국 특징주] 마스텍, 슈피리어 16.5억달러에 인수하기로
[미국 특징주] "SK하이닉스 나스닥 상장 물량에 수 배 초과청약"
[미국 특징주] 아마존, 250억불 회사채 발행 '흥행 저조'
[미국 특징주] "MS, 엑셀·아웃룩서 오픈AI·앤스로픽 걷어낸다"
[미국 특징주] 대형 은행 2분기 실적 프리뷰…스페이스X 효과 기대
비트코인 채굴에서 AI 인프라로 'WULF' ① 앤스로픽 계약 의미는
[인도 특징주] 스타벅스 인도 최대 경쟁사 블루 토카이 매장 3배 확대
[중국 특징주] 텐센트, 위챗 기반 '샤오웨이'로 AI 경쟁 반격 나서
[미국 특징주] 에스티로더, 구조조정 비용 최대 17.5억달러로 확대
[일본 특징주] 스미토모미쓰이신탁은행, 뉴질랜드 모리슨 지분 15% 인수
[미국 특징주] 피바디, 희토류·핵심 광물 생산 미 정부 보조금 확보
[중국 특징주] AI 서버 대장주 '낭조정보', 실적 폭발에 70만주 상한가 매수 대기
[중국 특징주] 소비전자企 로봇사업 진출, '오필름' 머신비전 기업 설립
[중국 특징주] 기관 "올해 中 반도체 시장 규모 상향, 메모리 성장률 263%"
[중국 특징주] 목림삼 자회사, 세 번째 PCB 가격인상 단행
[홍콩 특징주] 즈푸AI, 상장 후 최초 보호예수 해제 '7.7조 규모'
[홍콩 특징주] 보야자동차, 세계 최초 L3 자율주행 기술 탑재 MPV 공개
[중국 특징주] 링난홀딩스, 스마트시티 고부가가치 사업 진출
[홍콩 특징주] 동인당헬스케어, 홍콩 상장 첫날 장중 40% 급락
[미국 특징주] 록히드 마틴 등 방산주 NATO 정상회의 수혜 기대
[미국 특징주] 호르무즈 해협 긴장·유가 상승에 제트블루 타격 가장 커
피그마 ① AI의 역풍인가, 순풍인가…월가의 시선이 바뀌고 있다
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[미국 특징주] 아마존 나우, 브라질서 신선식품으로 수요 급증…상품 수 15% 확대
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[미국 특징주] 온세미 7% 하락...비용 절감 위해 반도체 생산 공장 두 곳 매각