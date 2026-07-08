카카오게임즈, 상장 후 첫 자사주 50만 주 소각

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 8일 자사주 50만주 소각을 결정했다.
- 발행주식 수를 줄여 주당가치 희석을 막고 주주가치를 높인다고 했다.
- 소각 후 잔여 자사주는 RSU와 장기 주주환원 재원으로 활용할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 상장 이후 처음으로 자사주 소각에 나선다.
카카오게임즈는 8일 보유 중인 자기주식 50만 주를 소각한다고 밝혔다. 이는 회사가 보유한 자사주 85만4009주 중 약 60%에 해당한다. 소각 예정일은 7월 15일이며 완료 후 보유 자기주식은 35만 4,009주로 줄어든다.
이번 소각은 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자사주를 소각하는 방식으로 진행된다. 자본금 감소 없이 발행주식 수를 줄임으로써 주당가치 희석을 방지하고 주주의 실질적 지분 가치를 높인다.
카카오게임즈는 소각 후 보유할 자기주식 일부를 임직원 대상 주식기준성과보상제도(RSU)의 운영 재원으로 활용할 계획이다.
RSU는 기업가치 연동 성과조건과 장기 성과를 주요 가득요건으로 설계해 임직원 보상을 통해 주주와 임직원의 이해관계를 일치시킨다.
회사는 자본준비금을 감액해 이익잉여금으로 전입하는 방안도 검토 중이다. 이를 통해 장기적인 주주환원 정책 추진을 위한 재원을 마련할 예정이다.
신권호 카카오게임즈 CFO는 "회사의 성장과 발전을 지지하는 주주들에게 실질적인 가치가 돌아갈 수 있도록 다각적이고 지속가능한 주주환원 방안을 검토하고 시장과 소통해 나갈 것"이라며 "재무 안정성을 바탕으로 성장 기반을 강화하고, 지속적인 주주가치 제고와 기업가치 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다.
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