컴투스, KBO 올스타전서 홈런더비·리듬게임 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 10~11일 잠실야구장에서 올스타전 현장 이벤트를 개최했다
- 올스타 프라이데이 메인 행사로 홈런더비를 열고 컴프야상·홈런 메이커상을 신설했다
- 팬 페스트존 부스에서 굿즈와 쿠폰·리듬 게임 이벤트로 관객에게 경품을 증정했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 10~11일 서울 잠실야구장에서 열리는 '2026 신한 SOL KBO 올스타전'을 맞아 현장 이벤트를 개최한다.
10일 올스타 프라이데이의 메인 행사는 '컴투스프로야구 홈런더비'다. 팬 투표로 선정된 김도영(KIA), 양의지(두산), 박준순(두산), 오스틴(LG), 강백호(한화), 문현빈(한화), 김주원(NC), 허인서(한화) 등 8명이 참가한다.
올해는 새로운 상을 신설했다. 예선전 아웃카운트 종료 후 1분간의 추가 시간인 '컴프야 피버타임'에서 가장 많은 홈런을 기록한 선수에게 '컴프야상'을 수여하고 우승 타자를 도운 배팅 투수에게는 '홈런 메이커상'을 준다.
잠실종합운동장 2주차장 팬 페스트존의 '컴투스프로야구 부스'에서는 대형 부채, 쿨패치, 게임 쿠폰으로 구성된 여름 굿즈 패키지를 배포한다.
부채는 부스 내 '치어풀 존'에서 응원 문구를 직접 적어 꾸밀 수 있다. 게임 쿠폰은 '컴투스프로야구2026'과 '컴투스프로야구V26' 2종이며, 럭키드로우 스크래치 참여를 통해 선수 친필 사인볼을 선물한다.
경기 중에는 '컴투스프로야구 리듬 게임' 이벤트가 진행된다. 야구장 전광판에 게임 속 선수들의 얼굴이 나타나면 해당 선수의 이름을 박자에 맞춰 외치는 방식이다. 올스타전 양일간 경기 이닝 교대 시간을 활용해 진행되며, 참여 관객들에게 경품을 증정한다.
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