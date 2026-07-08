신한금융, 사회연대경제에 60억원 투입...민관 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 8일 행정안전부와 협약을 맺고
- 대구 안심마을 기반 사회연대경제 확산에
- 3년간 60억 투입해 에너지·고용·지역문제 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융이 행정안전부와 손잡고 사회연대경제 활성화를 위한 대규모 지원에 나섰다.
신한금융그룹은 8일 대구 동구 안심마을에서 행정안전부와 업무협약을 체결하고, 지역 기반의 사회연대경제 확산을 위한 협력 체계를 가동했다고 밝혔다.
사회연대경제는 사회적기업과 협동조합 등 다양한 주체가 협력해 공익적 가치를 중심으로 운영되는 경제 활동을 의미한다. 정부는 지역 특성에 맞는 모델을 발굴해 전국으로 확산하는 정책을 추진 중이다.
이번 협약의 거점인 안심마을은 주민 주도로 형성된 대표적인 사회연대경제 사례로 꼽힌다. 장애·비장애 통합 돌봄을 목표로 출발해 현재는 어린이집, 카페, 도시락 사업, 태양광 발전소 등 20여 개 조직이 유기적으로 연결된 지역 공동체로 성장했다.
행정안전부는 이 지역을 '지역순환경제 구축형' 혁신모델로 선정하고, 에너지와 공공구매, 금융, 공동체를 연계한 대구형 모델을 추진하고 있다.
신한금융은 기존 로컬브랜딩 협력사업을 기반으로 지원 범위를 사회연대경제 분야까지 넓혔다. 신한금융희망재단을 통해 올해부터 3년간 총 60억 원을 투입해 관련 조직과 기업을 지원할 계획이다.
지원은 세 가지 축으로 진행된다. 우선 고효율 설비 도입을 통한 에너지 절감 사업, 사회연대경제 조직의 사업 확장과 고용 창출 지원, 그리고 민관 협력을 통한 지역 문제 해결 프로젝트가 포함된다.
peterbreak22@newspim.com