강릉시, '케어안심주택' 본격 운영...맞춤형 주거 공간 마련

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 8일 케어안심주택을 운영하며 통합돌봄을 추진했다
- 퇴원·주거취약 어르신에게 임시주택과 맞춤 돌봄서비스를 제공했다
- 강릉시는 케어안심주택으로 지역 돌봄 안전망을 촘촘히 구축하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 이달부터 통합돌봄 사업의 일환으로 '케어안심주택'을 본격적으로 운영한다고 8일 밝혔다.
'케어안심주택'은 병원에서 퇴원한 어르신이나 주거 환경이 열악한 분들에게 안전한 임시 거주공간을 제공하며 입주자의 건강 상태에 맞춘 보건과 복지 서비스를 연계하는 사업이다.
시는 한국토지주택공사(LH) 매입임대주택 2호를 확보해 맞춤형 주거 공간을 마련했다. 입주 어르신들에게는 건강관리, 안부 확인, 식사 및 이동 지원 등 개별 맞춤형 통합돌봄 서비스가 제공된다.
입주 대상은 주거 취약성과 건강 상태, 돌봄 필요도를 고려해 선정하며, 긴급한 주거 지원이 필요한 어르신에게 우선적으로 지원된다.
이달 초 첫 입주를 마친 어르신(76세)은 거동이 불편한 독거노인으로 최근 LH 주거상향지원 대상자로 선정된 바 있으나 이사할 집을 구하지 못해 어려운 환경에서 지내왔다. 시는 그가 새 보금자리를 찾을 때까지 케어안심주택에서 생활하도록 지원하며, 맞춤형 돌봄 서비스도 이어갈 예정이다.
이정순 복지정책과장은 "케어안심주택은 돌봄이 필요한 어르신들이 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 중요한 기반"이라며 "향후 주거와 보건·복지 서비스의 유기적 결합을 통해 촘촘한 지역사회 돌봄 안전망을 구축할 것"이라고 강조했다.
onemoregive@newspim.com