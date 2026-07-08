제2회 '방위산업의 날' 기념식… 용산 전쟁기념관에서 'K-방산' 위상 과시

AI 핵심 요약beta
- 방위사업청은 8일 제2회 방위산업의 날 기념식을 열었다
- 행사에서 K-방산 성과와 발전 방향을 공유하며 방산을 경제·안보 핵심 동력으로 재확인했다
- 유공자 포상과 성공 사례 발표 후 대·중소기업 글로벌 동반진출 전략 등 수출 구조 개선 방안을 논의했다
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KF-21 개발·AI 기반 위성영상 분석 등 성공 사례 공유…방산 유공자 포상
'K-방산 글로벌 동반진출 비전' 선포… 지속 가능한 방산 생태계 구축 천명
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청은 8일 서울 용산 전쟁기념관에서 '제2회 방위산업의 날' 기념식을 열었다. 방위산업의 날은 '방위산업 발전 및 지원에 관한 법률'에 따른 법정기념일로, 거북선이 실전에 처음 투입된 1592년 7월 8일을 기려 매년 같은 날 진행된다.
행사에는 정부 주요 인사와 군 관계자, 방산업체 대표, 주요국 주한 대사 등 300여 명이 참석해 K-방산의 성과와 향후 발전 방향을 공유했다. 방위사업청은 이번 행사를 통해 방위산업을 국가 경제 성장의 핵심 동력이자 세계 안보 협력의 주축으로 재확인했다.
올해 기념식 슬로건은 'K-방산, 위대한 도약, 지속가능한 모두의 성장'으로 정해졌다. '위대한 도약'에는 방산 4대 강국 진입을 향한 정부의 육성 의지가, '지속가능한 모두의 성장'에는 방산 발전 성과를 경제·안보 전반의 성장으로 확산하겠다는 방향성이 담겼다.
행사는 방산 현장에서 공헌한 유공자 포상으로 시작해 유공자 2인의 성공 사례 발표, 방위산업의 미래를 응원하는 폐회식 순으로 진행됐다. 방위사업청은 방산 종사자들의 헌신과 역할을 조명하는 한편, 현장 종사자들의 자긍심 제고에 방점을 뒀다.
성공 사례 발표에서는 한국항공우주산업(KAI) 차재병 부사장이 KF-21 개발 과정을 소개했다. 그는 코로나19 확산과 최초 국산 전투기 개발에 따른 기술 난제를 정부 지원과 국내 협력업체와의 상생으로 극복한 경험을 공유했다.
이어 에스아이에이(SIA) 전태균 대표이사는 국방 분야 학습데이터 부족 등 제약을 정부 지원으로 돌파해 인공지능(AI) 기반 위성영상 분석 기술을 개발한 사례를 발표했다. 참석자들은 민·군 협력을 통한 첨단 방산기술 개발 성과에 공감대를 표했다.
기념식 직후 열린 'K-방산 글로벌 동반진출 비전 선포식'에서는 수출 구조 개선 방안이 논의됐다. 방위사업청은 대기업 편중 수출 구조를 완화하기 위한 핵심 전략으로 '방산 대·중소기업 글로벌 동반진출'을 제시하고, 정부와 업계가 함께 구체적 지원 방안을 논의했다.
이용철 방위사업청장은 "K-방산이 세계 시장에서 신뢰받는 안보협력 대상으로 자리매김한 것은 보이지 않는 곳에서 땀 흘린 방산 종사자들과 국민적 성원 덕분"이라고 평가했다. 그러면서 "국내 기반을 더 튼튼히 다져 세계 시장을 선도하는 방산 생태계를 견고히 구축하겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com