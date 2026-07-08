[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 8일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 8일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 메모리 반도체·증시 급락 등 경제소식을 묶었다.
- 배달 라이더 노동자성 등 주요 기사도 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
8일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲메모리 반도체, 역대급 실적에도 주가 급락...왜? 언제까지? ▲코스피·코스닥 급락…잇단 매도 사이드카 발동 ▲"배달 라이더도 근로자"…서울 고법 노동자성 인정 첫 판결 ▲"내국세 연동 손질" vs "교부율 유지"…교육교부금 개편 논의 본격화 ▲이란 "바레인·쿠웨이트 내 美 군사시설 85곳 타격" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.