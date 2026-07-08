강훈식, 위기관리센터 찾아 폭우 대비…"기상 예의 주시, 만반 준비"

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- 강훈식 대통령 비서실장이 8일 국가위기관리센터를 찾아 호우 대비 상황을 점검하고 재난 대응 중요성을 강조했다.
- 강 실장은 기상 상황을 한순간도 놓치지 말고 신속한 상황 공유와 초기 대응에 만전을 기해 국민 생명과 안전을 지키겠다고 밝혔다.
- 강 실장은 최대 200mm 집중호우가 예보된 만큼 하천변·지하공간·저지대 출입 자제를 당부하며 비가 완전히 그칠 때까지 긴장을 늦추지 않겠다고 했다.
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"대통령 자리 비운 동안에도 긴장"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 8일 국가위기관리센터를 찾아 호우 대비 상황을 점검하고 근무자들에게 재난 대응의 중요성을 강조했다.
강 실장은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "변화하는 기후 환경과 기상 상황에도 정부는 빈틈없이 대응할 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "최근에는 마치 스콜처럼 짧은 시간에 많은 비가 쏟아지는 일이 잦아졌다. 예측도 어렵다"라고 썼다.
강 실장은 직원들에게 "오늘 저녁부터 내일까지 기상 상황을 한순간도 놓치지 말고 예의 주시하며, 어떤 상황에도 즉시 대응할 수 있도록 만반의 준비를 갖춰 달라"라고 당부했다.
이어 강 실장은 "이재명 대통령은 늘 재난 대응의 중요성을 강조한다"라며 "대통령이 자리를 비운 동안에도 긴장을 늦추지 않고 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"라고 강조했다.
강 실장은 국가위기관리센터장에게도 "시간과 장소, 연락 수단에 구애받지 말고 상황이 발생하면 언제든 즉시 보고해달라"고 당부했다. 그러면서 "재난 대응에서 가장 중요한 것은 신속한 상황 공유와 초기 대응"이라고 설명했다.
강 실장은 "내일까지 전국에 최대 200mm 이상의 많은 비가 예보돼 있고, 일부 지역에는 시간당 최대 50mm에 이르는 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다"며 "비가 집중되는 시간에는 하천변과 지하 공간, 저지대 출입을 삼가 주시고, 기상 정보와 재난 안내를 수시로 확인해 안전을 최우선으로 살펴 주기 바란다"고 주문했다.
강 실장은 "정부는 이번 비가 완전히 그칠 때까지 끝까지 긴장을 늦추지 않겠다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
기상청에 따르면 오는 9일 전국이 대체로 흐리며 대부분 지역에 비가 예보됐다. 특히 수도권에는 최대 150mm 이상 비가 내릴 것으로 예상되며, 충청권과 세종, 전북에는 8일 낮 12시40분부터 호우주의보가 발표돼 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계가 가동됐다.
pcjay@newspim.com