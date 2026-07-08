LGU+, '천원의 사랑'으로 발달장애 아동 지원

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 8일 천원의 사랑 500만원을 지원했다
- 밀알복지재단과 함께 발달장애 위기가정 아동을 도왔다
- 누적 기부금은 약 3억2000만원에 달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 임직원 기부 프로그램 '천원의 사랑'으로 모은 500만원을 발달장애 아동 위기가정 지원에 사용했다고 8일 밝혔다.
지난 4일 '지적발달장애인의 날'을 맞아 밀알복지재단과 협력해 진행한 이번 지원은 중증 뇌질환과 발달장애를 함께 앓고 있는 10세 남아를 대상으로 했다.
해당 아동은 호흡 불안정으로 수시로 병원 치료가 필요한 상황이며 가정에서는 장기간의 치료비와 간병 부담으로 경제적 어려움을 겪고 있었다.
'천원의 사랑'은 임직원들이 매월 1000원 이상을 선택해 급여 공제 방식으로 기부하는 사내 프로그램이다. 장애 아동과 6·25 참전유공자 등 도움이 필요한 이웃을 지원해왔으며 현재까지 누적 기부금은 약 3억2000만원에 달한다.
김정은 AI서비스기획팀 선임은 "임직원들이 자발적으로 모은 작은 정성이 사각지대에 놓인 장애 가정과 어린 자녀들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃에게 따뜻한 마음이 전해질 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.
고성원 밀알복지재단 모금사업본부장은 "LG유플러스 임직원들의 천원의 사랑은 치료비 부담으로 어려움을 겪는 장애아동 가정에 큰 도움이 될 것"이라며 "지원금이 아동에게 온전한 도움이 될 수 있도록 재단 역시 투명하고 성실하게 사업을 수행하겠다"고 전했다.
origin@newspim.com