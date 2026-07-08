NC AI '바르코 보이스', UN 주최 AI 서밋에서 우수 사례 선정

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 8일 UN ITU 주최 AI 행사서 수상했다
- 바르코 보이스는 다국어·감정 음성으로 창작 지원했다
- My AAC 등 8종 AI 서비스가 공식 간행물에 실렸다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI의 음성 생성 AI 서비스 '바르코 보이스'가 유엔(UN) 산하 국제전기통신연합(ITU)이 주최하는 'AI for Good Global Summit 2026'에서 우수 활용 사례로 선정됐다.
'Innovate for Impact' 부문에서 베스트 유즈케이스로 인정받은 바르코 보이스는 다국어 음성 생성과 감정 표현 기술을 바탕으로 콘텐츠 제작의 진입장벽을 낮췄다. 창작자와 중소기업, 공공·교육 분야에서 고품질 음성 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있도록 지원한다.
NC AI는 NC문화재단과 협력 개발한 보완대체의사소통 앱 'My AAC'도 출품했다. 이 앱은 바르코 보이스 기술을 적용해 의사소통에 어려움을 겪는 사용자에게 자연스럽고 맞춤형 음성 경험을 제공한다.
NC AI가 출품한 AI 모델 및 서비스 8종(바르코 3D, 바르코 사운드, 바르코 보이스, 바르코 트랜스레이션, 바르코 아트패션, 배키, 배키 에이전트, 도메인옵스) 모두가 행사 공식 간행물에 등재됐다.
'AI for Good Global Summit'은 AI를 활용해 글로벌 과제 해결과 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 지원하는 국제 행사다. 'Innovate for Impact'에서는 AI 기술이 실제 사회 문제 해결에 어떻게 활용되는지 조명하고 의미 있는 사례를 발굴해 소개한다.
NC AI는 콘텐츠 AI와 산업 AI를 양대 축으로 기술 활용 영역을 확장하고 있다. 콘텐츠 영역에서는 바르코를 중심으로 생성형 AI 활용 사례를 늘리고, 산업 영역에서는 배키를 중심으로 기업의 AI 전환을 지원한다.
이연수 NC AI 대표는 "이번 성과는 NC AI의 기술이 단순한 산업적 효용을 넘어 인류의 삶을 실질적으로 개선할 수 있음을 보여주는 뜻깊은 결과"라며 "누구나 쉽고 편리하게 고품질 AI를 활용할 수 있도록 포용적인 산업 AI 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다"고 전했다.
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