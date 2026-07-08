원주시, '첨단산업 분야' 기업 투자유치 총력...'나노코리아 2026' 참석

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 8일 나노코리아 2026에 참석해 첨단산업 기업 대상 투자유치를 진행했다.
- 원주시와 강원특별자치도는 홍보부스 운영과 기업 맞춤형 투자상담으로 유망기업 발굴과 투자유치에 주력했다.
- 박람회 이후에도 후속 유치활동을 이어가 첨단산업 중심 도시 도약과 산업생태계 조성에 나설 계획이다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 8일 경기 일산시 킨텍스에서 열린 '나노코리아 2026'에 참석해 첨단산업 분야 기업을 대상으로 투자유치 활동을 진행했다고 밝혔다.
나노코리아는 산업통상부와 과학기술정보통신부가 주최하는 세계 3대 나노융합 국제 비즈니스 박람회로 올해 24회를 맞았다. 이번 박람회에는 약 400개 기업이 참여해 나노소재, 반도체, 이차전지, 바이오, 의료기기, 첨단세라믹, 스마트센서 등 미래 첨단산업 분야의 최신 기술과 제품을 공개했다.
원주시는 강원특별자치도와 함께 홍보부스를 운영하며 기업 맞춤형 지원제도, 투자 인센티브, 첨단산업 육성을 위한 기반 구축 성과 등을 적극적으로 알렸다.
또 참가기업 부스를 직접 방문해 투자계획과 애로사항을 청취하고 기업별 맞춤형 투자상담을 실시하는 등 유망기업 발굴과 투자유치에 주력했다.
시는 박람회 종료 후에도 현장에서 발굴한 투자 의향 기업에 지속적으로 투자정보를 제공해 실제 투자로 이어질 수 있도록 후속 유치활동을 이어갈 예정이다. 이를 통해 기업과의 협력 네트워크를 강화하고 투자유치 성과를 확대해 첨단산업 중심의 산업생태계 조성에 기여할 방침이다.
한편 원주시는 올해 총 7차례의 국내외 주요 박람회에 참가해 대외 유치 활동을 강화하고 우수기업 유치에 노력을 기울이고 있다.
구자열 원주시장은 "이번 나노코리아 2026 참가는 우수 첨단기업 유치를 위한 투자유치 활동의 일환"이라며, "앞으로도 첨단기업 유치에 힘쓰며 미래 첨단산업 중심도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com