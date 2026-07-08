한·미·일, '인·태 지역 소형모듈원자로(SMR) 공급' 협력 각서 서명

AI 핵심 요약beta
- 한·미·일이 7일 인도·태평양 SMR 도입 MOC를 체결했다
- 3국은 SMR 사업 지원과 안전·비확산 기준 유지 협력을 강화했다
- 3국은 대북 공조·중국 견제·역내 안보협력 확대에 의견을 모았다
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SMR 수출 협력...에너지 시장 中 견제 본격화
대북정책 공조, '한반도 비핵화 원칙' 확인
日 외무성 "中 SLBM 시험 발사 우려도 공유"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미·일이 인도·태평양 지역 국가의 소형모듈원자로(SMR) 도입을 지원하기 위한 협력각서(MOC)에 서명했다.
조현 외교부 장관과 마코 루비오 국무장관, 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외무상은 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 계기에 한·미·일 외교장관회의를 열고 MOC에 서명했다고 외교부가 8일 밝혔다.
이번 MOC는 표준 노형·간소화된 계약 절차를 통한 다수의 SMR 건설사업 지원, 3국 기업 간 컨소시엄 구성, 사업 자금 조달·역량 강화, 기술·연료·장비·서비스 지원 등의 내용을 담고 있다.
이번 MOC 체결은 인·태 지역의 다른 나라들을 우선 대상으로, SMR 도입을 가속화하기 위한 3국 협력 체제를 구축하기 위한 것이다. 3국은 또 새로운 원자로 기술이 점차 가동됨에 따라 원자력 안전 및 보안, 비확산에 대한 최고의 기준을 유지할 수 있도록 지원할 예정이다.
외교부는 "민간 원자력 분야에서 각각의 강점을 지닌 3국이 각국 원자력 산업 간 상호 이익이 되는 협력을 장려할 기회를 제시할 것"이라며 "이 협력 체계를 통해 프로젝트 개발 위험을 줄이고, 규모의 경제를 달성하며, 민간 투자를 촉진하고, 인허가 절차를 간소화하며, 공급망을 최적화하는 발전소 배치 모델을 조성하는 것이 목표"라고 설명했다.
미 국무부는 "한·미·일 3국이 조율된 3자 접근 방식을 통해 3국 기업들이 인·태 지역 파트너국들의 증가하는 에너지 수요 충족을 위해 더 경쟁력 있는 대안을 제공할 수 있을 것"이라고 설명해 이번 MOC 체결이 인·태 지역 에너지 시장에서 중국을 견제하기 위한 목적임을 시사했다.
3국 장관들은 이날 회의에서 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고 북한의 불법 사이버 활동 대응을 포함한 대북정책에서 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다. 외교부는 "3국 장관들이 한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데 대화와 외교를 통한 한반도 평화·안정 유지 노력을 지속해 나가기로 했다"고 밝혔다.
장관들은 또 인·태 지역과 국제사회의 평화와 안정을 위한 한·미·일 간 안보협력 및 글로벌 현안 대응을 위한 공조가 더욱 긴요해졌다는 인식을 같이 하고 초국경 범죄 대응, 재난 구호 및 인도적 지원, 북극 등 분야에서 구체적이고 가시적인 협력 방안을 발굴해 나가기로 했다.
장관들은 이어 동북아, 중동 등 지역·글로벌 정세에 대해서도 의견을 교환하고 역내 평화와 안정 유지를 위해 긴밀히 공조하고 필요한 기여를 해나가기로 했다.
이날 회의에서는 중국의 태평양을 향한 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 시험 발사에 대한 우려도 제기된 것으로 알려졌다. 일본 외무성은 이날 회의 결과에 대해 "한·미·일 장관들이 중국을 염두에 두고 힘이나 위압에 의한 일방적인 현상 변경 시도에 대해 의견을 교환했으며 대만 해협의 평화와 안정의 중요성을 재확인했다"고 밝혔다.
조 장관은 이날 모테기 외무상과 별도로 한·일 외교장관회담을 했다. 양국 장관은 최근 한·일 정상 간 활발한 셔틀외교가 다양한 분야의 양국 협력을 견인하고 있음을 평가하고 국민들이 체감할 수 있는 실질 협력을 더욱 확대해 나갈 수 있도록 긴밀히 소통하기로 했다.
opento@newspim.com