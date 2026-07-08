락인컴퍼니, 원격제어 탐지·화면캡처 방지 'LISS', TTA GS인증 1등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 락인컴퍼니가 8일 모바일 화면보안 LISS로 GS인증 1등급을 획득했다고 밝혔다
- LISS는 화면 캡처·녹화·공유·원격제어를 차단해 개인정보와 금융정보 유출을 막는 모바일 전용 화면보안 서비스다
- 락인컴퍼니는 GS인증 1등급을 바탕으로 금융권·공공기관 등 민감 정보 산업 중심으로 LISS 공급을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 모바일 앱 보안 전문기업 락인컴퍼니가 모바일 화면보안 서비스 'LISS(Lockin Intelligent Screen Security)'의 기술력을 국가 공인 품질 인증으로 인정받으며 모바일 보안 시장 공략에 속도를 낸다.
락인컴퍼니는 자사의 모바일 화면보안 서비스 LISS가 한국정보통신기술협회(TTA)의 소프트웨어 품질 인증 제도인 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했다고 8일 밝혔다.
GS인증은 기능성, 신뢰성, 사용성, 성능 효율성, 유지보수성 등 소프트웨어 품질 전반을 종합 평가하는 국가 공인 인증 제도다. 이 가운데 GS인증 1등급은 기술 완성도와 품질 안정성을 인정받은 소프트웨어에 부여되는 최고 등급으로 평가된다.
이번 인증으로 락인컴퍼니는 LISS의 화면 정보 보호 기술과 서비스 운영 안정성을 객관적으로 검증받게 됐다. 특히 모바일 환경에서 증가하는 화면 기반 정보 유출 위협에 대응할 수 있는 기술 경쟁력을 공식적으로 입증했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.
LISS는 모바일 애플리케이션 실행 과정에서 발생할 수 있는 화면 캡처와 화면 녹화, 화면 공유, 원격제어 애플리케이션 악용 등을 통한 개인정보와 중요 정보 유출을 차단하기 위해 개발된 모바일 전용 화면보안 서비스다.
최근 금융사기와 개인정보 탈취 수법이 고도화되면서 스마트폰 화면 자체를 노리는 공격도 증가하는 추세다. 원격제어 애플리케이션을 이용해 이용자 화면을 실시간으로 확인하거나 화면을 녹화해 인증 정보와 개인정보를 탈취하는 사례가 잇따르면서 화면 보안의 중요성도 커지고 있다.
LISS는 원격제어 앱을 탐지하고 민감 화면에 대한 캡처와 녹화, 화면 공유를 제어하는 기능을 제공한다. 이를 통해 모바일 앱 내부에서 노출되는 개인정보와 금융 정보, 인증 화면 등의 무단 복제와 외부 유출을 효과적으로 차단할 수 있도록 설계됐다.
도입 편의성도 강점으로 꼽힌다. SDK(Software Development Kit) 형태로 제공돼 기존 모바일 애플리케이션에 비교적 손쉽게 적용할 수 있으며 별도의 대규모 시스템 변경이나 복잡한 개발 과정 없이 화면보안 기능을 구현할 수 있다.
활용 분야 역시 금융권에 국한되지 않는다. 모바일 뱅킹과 증권, 보험 등 금융 서비스는 물론 공공서비스, 멤버십 플랫폼, 콘텐츠 서비스, 커머스 등 민감 정보를 다루는 다양한 모바일 환경에서 활용할 수 있도록 설계됐다.
시장에서는 비대면 서비스 확산과 함께 모바일 보안 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있다. 모바일 금융거래와 전자정부 서비스, 온라인 인증 절차가 일상화되면서 화면 캡처와 녹화, 원격제어 앱을 이용한 정보 탈취 위험도 함께 커지고 있기 때문이다.
기업들은 기존의 네트워크 보안이나 단말기 보안만으로는 이러한 위협에 대응하는 데 한계가 있다고 보고 있다. 실제 화면에 표시되는 정보를 보호하는 '화면보안(Screen Security)'이 모바일 보안의 새로운 영역으로 주목받는 배경이다.
락인컴퍼니는 이번 GS인증 1등급 획득을 계기로 LISS의 시장 확대에 본격적으로 나설 계획이다. 특히 금융권과 공공기관을 비롯해 개인정보 보호가 중요한 산업 분야를 중심으로 공급을 확대한다는 전략이다.
최명규 락인컴퍼니 대표는 "모바일 서비스에서 화면 캡처와 원격제어 앱 악용을 통한 정보 유출 위협이 갈수록 커지고 있는 만큼 민감 화면 보호의 중요성도 높아지고 있다"며 "LISS의 GS인증 1등급 획득을 계기로 신뢰성을 더욱 강화한 모바일 화면보안 서비스를 다양한 산업 분야에 확대 공급해 안전한 모바일 서비스 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.
windy@newspim.com