수자원공사, 물 기반 재생에너지로 '중부권 RE100 클러스터' 조성

AI 핵심 요약beta
- 한국수자원공사가 8일 충북 청주에서 중부권 수열·재생에너지 RE100 클러스터 업무협약을 체결했다
- 대청댐·충주댐 수열에너지로 데이터센터 등 기업 냉난방 수요 대응과 RE100 경쟁력 강화를 추진했다
- 수자원공사는 수열 인프라를 우선 구축하고 태양광·수력·그린수소 연계로 에너지 전환과 탄소중립 이행을 지원할 계획이다
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대청댐·충주댐 수열에너지 활용…데이터센터 냉난방 수요 대응
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 대청댐과 충주댐 등 물 기반 재생에너지를 활용해 중부권 재생에너지 100%(RE100) 클러스터 조성에 나선다.
한국수자원공사는 충북 청주에서 열린 '2026 뉴에너지 페어 오송' 에서 충청북도, 청주시, 충주시, 한국전력공사 충북본부 등 14개 기관과 '중부권 수열·재생에너지 RE100 클러스터 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협약은 충북 지역에 조성되는 산업 클러스터의 RE100 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다. 분산에너지 활성화 특별법 시행에 맞춰 지역 에너지 자립률을 높이고, 전력과 냉난방 수요가 큰 기업에 친환경 에너지 공급 기반을 마련하겠다는 취지다.
협약에 참여한 15개 기관은 앞으로 수열 기반 RE100 클러스터 조성을 위한 재생에너지 보급 확대, 신규 사업 발굴, 행정·제도적 기반 조성 등에 협력한다. 이를 통해 데이터센터 등 에너지 수요가 집중되는 기업에 안정적인 친환경 에너지 솔루션을 제공한다는 계획이다.
수자원공사는 충북 지역 핵심 수자원인 대청댐과 충주댐을 활용한 수열 클러스터 사업을 추진하고 있다. 지난 6월 국토교통부 투자선도지구로 선정된 '대청댐 수열 클러스터'에는 연간 2만1360알티(RT) 규모의 수열에너지를 공급해 향후 입주할 데이터센터, 스마트팜, 공동주택 등의 냉난방 수요에 대응할 예정이다.
RT는 냉동톤을 뜻하는 냉난방 용량 단위로, 1RT는 약 3.5킬로와트(kW)에 해당한다.
수자원공사는 이번 협약을 계기로 수열에너지 인프라를 우선 구축하고, 향후 수상·육상태양광, 수력, 그린수소 등 다양한 재생에너지 자원과의 연계도 확대할 방침이다. 이를 통해 전력과 냉난방 수요가 큰 기업의 에너지 전환을 지원하고, 지역 산업의 RE100 이행 기반도 단계적으로 넓혀갈 계획이다.
장병훈 수자원공사 수자원환경부문장은 "국내 최초로 글로벌 RE100을 달성한 기술력과 실행력을 바탕으로 협약기관들과 긴밀히 협력하겠다"며 "산업 수요에 부합하는 에너지 공급 모델을 구체화해 지역의 에너지 전환과 탄소중립 이행에 기여하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com