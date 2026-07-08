이광재 "'2030 극우화' 주장 절대 반대... 스펙 쌓아도 일자리·집 없는 게 본질"

AI 핵심 요약beta
- 이광재 의원은 8일 2030세대는 극우화가 아닌 일자리와 주거 불안에 놓여있다고 했다
- 민주당은 2030세대에 일자리와 집을 제공해야 하며 적자 논쟁보다 김대중·노무현 정신의 구체 대안을 내야 한다고 했다
- 그는 당 지도체계 개편을 위해 지명직 최고위원을 단체장에게 맡기자고 제안하며 민주당의 유능함과 건강함을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이광재 더불어민주당 의원은 8일 민주당을 지지하는 2030세대 표가 줄어든 것과 관련해 "2030세대가 극우화됐다는 주장에 반대한다"고 밝혔다.
이 의원은 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스 명당' 인터뷰에서 "(2030세대는) 극우화 된 게 아니고 대학 1학년 때부터 취직, 스펙(경력) 쌓기에 막대한 돈을 들였는데 일자리와 집을 구하지 못했기 때문"이라고 했다.
이 의원은 "2030세대에게 민주당이 일자리와 집을 줄 수 있어야 한다"며 "그게 진정한 2030대책"이라고 강조했다.
당대표 선거 과정에서 나온 '적자(嫡子)' 논쟁을 두고서 이 의원은 "적자 논쟁을 계속하면 흑자(黑字)가 아니고 적자(赤字) 정치가 될 것"이라고 단언했다.
그는 "결국 (김대중, 노무현의) 정신을 이어가겠다면 무엇을 이어갈 건지 명료하게 대안을 내야한다"며 "그래야 진정한 적자"라고 말했다.
이날 당대표 출마를 선언한 고민정 의원이 '친문의 적자'를 내세우는 게 그간 친노, 친문 적통이라고 주장한 정청래 전 민주당 대표에게 긍정적인 일이 아닐 것 같다는 질문에는 "결국 고민정 의원의 메시지가 중요하다"고 답했다.
이 의원은 "김대중 대통령이든, 친노든, 친문이든, 친이든, 뉴이재명이든 그건 다 언론에서 붙여진 명패일 뿐"이라며 "당원들이 원하는 것은 이 민주당이 얼마만큼 유능한가, 건강한가"라고 했다.
이 의원은 당의 지도 체계를 손질하는 방안 역시 제안했다.
그는 "지명직 최고위원 2석을 광역단체장과 기초단체장에게 맡기자"며 "그래야만 당 대표가 돼도 자기 마음대로 당을 움직이지 않을 것"이라고 말했다.
이어 "이번에 광역단체장 기초단체장이 당원의 선택과 국민의 선택을 다 받은 분들"이라며 "이 분들 목소리가 당에 편입이 돼야 정책 정당으로 바뀔 수 있고 그게 전국 정당의 모습을 갖추는 일"이라고 했다.
지난 1년간 정청래 전 대표의 당대표 역할에 대해서 이 의원은 "검찰개혁 등에서는 선명한 부분이 있었다"고 짚었다.
다만 "이재명 대통령은 경제 메시지를 많이 내려고 했는데 그 부분은 다소 부족했다"며 "전반적으로는 무난했다"고 말했다.
chogiza@newspim.com