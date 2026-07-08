강릉시, '소형 데이터센터 기반 AI산업 성장 지원사업' 선정...인프라 수요 증가 대응

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 8일 소형 데이터센터 AI사업에 선정됐다
- 사업은 7월부터 2027년 12월까지 98억 원 규모다
- 강원대·한림대 GPU로 도내 AI 인프라를 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 '2026년 소형 데이터센터 기반 AI산업 성장 지원사업' 공모에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
이번 공모는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하고 생성형 AI 확산에 따른 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 추진됐다.
전국 10개 지자체가 경쟁한 끝에 강릉시가 포함된 세 개 과제가 최종 선정됐다. 이 사업은 올해 7월부터 2027년 12월까지 진행되며 총사업비 98억 원 중 59억 원은 국비로 지원된다. 강원특별자치도와 강릉시가 공동 참여하고 강원테크노파크와 강릉과학산업진흥원이 사업을 수행할 예정이다.
이 사업의 핵심은 강원대학교 강릉캠퍼스와 한림대학교의 고성능 GPU 자원을 소형 AI 데이터센터 형태로 연계·발굴하는 것이다. 이를 통해 대형 데이터센터의 한계를 보완하고 도내 기업들에 실질적인 AI 인프라를 제공할 계획이다.
AI 인프라 구축을 통해 강원도 산업에 맞춘 소재·제조, 디지털헬스, 안전 등 다양한 분야의 맞춤형 AI 서비스가 개발될 예정이다. 또 부족한 인프라로 어려움을 겪는 도내 중소기업의 성장과 자립을 지원해 대학, 기업, 공공기관이 함께 상생하는 AI 협력 생태계를 조성할 방침이다.
김중남 강릉시장은 "이번 공모 선정은 강릉을 미래형 첨단 산업 도시로 발전시키는 중요한 기회"라며, "지역 기업들이 기술 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com