티로보틱스, 방사성폐기물 처분시설 무인화 실증

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스가 8일 방사성폐기물 처분시설 무인화 실증사업 참여를 밝혔다
- 국내 최초 고위험 방사성폐기물 관리 다종로봇 실증으로 물류 공정을 맡아 피폭 위험 최소화를 목표로 했다
- 티로보틱스는 이번 실증을 계기로 원자력·에너지 등 핵심시설로 로봇 적용을 확대하고 미국 포드에너지에 AGV도 공급했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 진공로봇 및 자율이동로봇(AMR) 전문기업 티로보틱스가 국내 방사성폐기물 처분시설 무인화 실증사업에 참여한다고 8일 밝혔다. 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '2026년도 사회문제해결형 대규모 융합 로봇 실증사업'에 경북ICT융합산업진흥협회, 한국원자력환경공단, 클로봇과 함께 컨소시엄으로 최종 선정됐다.
과제명은 '고위험 방사성 폐기물 안전관리를 위한 다종로봇 운영 실증'으로, 방사성폐기물 처분시설 주요 공정을 로봇으로 자동화하는 국내 최초 실증사업이다. 실증은 경북 경주 한국원자력환경공단 방사성폐기물 처분시설에서 진행되며, 안전감시와 방사성폐기물 물류 분야로 구성된다. 티로보틱스는 물류 공정을 담당한다.
회사에 따르면 감시와 순찰, 폐기물 이송, 장입, 선별 등 기존 작업자가 수행하던 공정에 다양한 로봇을 적용해 방사선 피폭 위험을 최소화하고 작업 안전성과 운영 효율성을 높이는 것이 목표다.
무인지게차와 AMR, 팔레타이징 로봇 등 고중량 물류 자동화 솔루션을 공급한다. 무인지게차가 창고의 방사성폐기물 드럼을 AMR에 적재하면 AMR이 장입 위치까지 운반하고 팔레타이징 로봇이 최종 장입 작업을 수행하는 방식으로, 창고부터 작업 현장까지 이어지는 통합 물류 자동화 시스템을 구현한다.
원자력 시설은 높은 안전성과 정밀성이 동시에 요구되는 특수 산업이며, 작업자의 피폭 위험을 줄이면서도 안정적인 작업을 수행할 수 있는 로봇 기술의 중요성이 커지고 있다.
티로보틱스 관계자는 "방사성폐기물 처분시설은 산업 현장 가운데서도 가장 높은 수준의 안전성과 신뢰성이 요구되는 환경"이라며 "이번 실증은 당사의 산업용 로봇과 AMR 기술이 고난도 작업환경에서도 활용될 수 있음을 입증하는 중요한 계기"라고 말했다. 이어 "향후 제조업을 넘어 원자력과 에너지, 국가 핵심시설 등 다양한 산업으로 로봇 적용 분야를 확대하며 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 티로보틱스는 최근 미국 에너지 전문 회사 포드에너지로부터 무인운반로봇(AGV) 공급 계약을 체결했다. 계약 규모는 987만달러(약 150억원)로, 포드의 에너지저장장치(ESS)용 이차전지 생산 공장에 AGV를 공급하는 프로젝트다.
nylee54@newspim.com