SSG닷컴, 이마트 거점 '2시간 배송' 도입…연말 50개점 확대

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 9일 이마트 양재·하남점서 2시간 배송을 시범 도입했다
- 오후 8일 전 주문 시 2시간 내 수령 가능하며 기존 예약배송도 병행한다
- 7월 시범 후 9월까지 전국 50곳 확대해 장보기 배송망을 세분화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SSG닷컴이 이마트 매장을 물류 거점으로 활용해 주문 상품을 2시간 안에 배송하는 서비스를 도입한다. 기존 예약 중심의 쓱배송에 즉시성을 더해 온라인 장보기 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
SSG닷컴은 오는 9일부터 이마트 양재점과 하남점 인근 지역을 대상으로 '2시간 내 배송' 서비스를 시범 운영한다고 8일 밝혔다. 서비스 대상 지역 고객이 오후 8시까지 상품을 주문하면 주문 시점으로부터 2시간 안에 상품을 받아볼 수 있다.
대상 권역의 고객이 SSG닷컴 애플리케이션에 접속하면 메인 화면과 주문서에 '2시간 내 배송 가능'이라는 안내가 자동으로 표시된다. 원하는 날짜와 시간대를 지정해 상품을 받는 기존 예약배송도 동일하게 이용할 수 있다.
냉장·냉동식품은 이마트 매장에서 전용 보냉 파우치로 포장한 뒤 곧바로 출고한다. 점포와 고객 간 배송 시간을 줄여 유통 과정에서 발생할 수 있는 상품의 선도 저하를 최소화한다는 설명이다.
무료배송 기준은 기존 쓱배송과 동일하게 4만원 이상 구매 시 적용된다. '쓱7클럽' 회원은 쓱배송과 새벽배송, 트레이더스배송 상품 구매액의 7%를 SSG머니로 적립받을 수 있다.
SSG닷컴은 7월 양재점과 하남점에서 시범 운영한 뒤 8월 월계점과 가든5점, 신도림점 등 서울 주요 지역으로 서비스 권역을 확대한다. 9월부터는 전국으로 범위를 넓혀 연말까지 이마트 점포 약 50곳에 적용할 계획이다.
회사는 이번 개편을 통해 주간·저녁·새벽배송을 제공하는 쓱배송을 비롯해 대용량 상품 중심의 트레이더스배송, 소량 상품을 1시간 안에 배송하는 바로퀵, 도착보장 서비스인 스타배송까지 장보기 배송망을 세분화한다는 방침이다.
한건수 SSG닷컴 SCM담당은 "이마트 점포 인프라를 기반으로 고객이 원하는 시간에 신선한 상품을 빠르게 전달하는 체계를 구축하고 있다"며 "배송 속도와 편의성을 높여 온라인 장보기 경험을 지속적으로 혁신하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com