KB금융, 전북에 자산운용 거점 구축...'KB금융타운' 개소

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 8일 전북혁신도시에 자산운용 특화 금융타운을 개소했다.
- 자산운용 거점과 종합금융·창업 지원 인프라를 구축해 지역경제와 일자리 창출을 도모했다.
- 기후테크·청년창업·금융교육 등과 연계해 지역 산업·주민과 동반 성장을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
창업·일자리·지역경제 활성화 추진
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 전북혁신도시에 자산운용 중심 금융거점을 열고 지역 기반 금융생태계 구축에 나섰다.
KB금융그룹은 8일 전북혁신도시에서 '전북 KB금융타운' 개소식을 열고 자산운용 특화 금융생태계 조성을 본격화했다고 밝혔다.
금융타운은 국민연금공단을 중심으로 자산운용 기능을 집적하고 지역 내 기업과 인재 성장을 지원하는 복합 금융거점으로 설계됐다. KB금융은 이를 통해 지역경제 활성화와 균형발전에도 기여한다는 계획이다.
현장에는 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB자산운용 등 주요 계열사가 입주해 자산운용 관련 업무를 수행한다. 약 350여명의 인력이 상주하며 이 가운데 상당수는 지역 채용으로 충원돼 일자리 창출 효과도 기대된다.
금융타운에는 다양한 종합금융 서비스 인프라도 함께 구축됐다. 은행과 증권을 결합한 복합점포를 비롯해 시니어 자산관리 상담을 위한 골든라이프센터, 취약계층 재기를 지원하는 희망금융센터, AI 기반 비대면 자산관리 상담 기능 등이 운영된다.
창업 및 기업 지원 기능도 강화됐다. 스타트업 육성 플랫폼인 'KB 이노베이션 HUB'를 중심으로 계열사 간 협업과 투자 연계를 확대하고 청년 창업과 중소기업 성장을 지원하는 체계를 마련했다.
특히 전북 지역의 강점 산업과 연계한 투자도 추진된다. 기후·에너지·농생명 분야를 중심으로 한 기후테크 벤처 육성 펀드에 참여해 재생에너지, 탄소 저감, 스마트농업 관련 기업을 발굴하고 성장을 지원할 방침이다.
지역사회와의 연계 활동도 병행된다. 소상공인을 대상으로 금융지원과 컨설팅을 제공하고 금융교육과 문화 프로그램을 통해 지역 주민과의 접점을 확대할 계획이다. 최근에는 시니어 대상 건강·자산관리 강연 프로그램도 운영됐다.
교육 분야에서도 협력을 확대한다. 국민연금공단과 함께 청소년 대상 금융교육을 진행하고, 우수 학생 장학 지원 프로그램도 운영할 예정이다.
양종희 KB금융 회장은 "이번 금융타운은 금융과 산업, 지역이 함께 성장하는 새로운 출발점"이라며 "청년과 혁신기업이 지역에서도 성장할 수 있는 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com