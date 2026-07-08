NH농협은행, 베트남 아그리뱅크와 디지털 농업금융 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 8일 베트남 아그리뱅크와 디지털 농업금융 협력 실행을 진행했다
- 양측은 영농·금융 통합 플랫폼 구축과 해외송금·카드상품 개발 등 협력 과제를 구체화했다
- 아그리뱅크 대표단은 6일부터 10일까지 방한해 농협의 농업·금융 융합 모델을 점검하고 베트남 적용 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행이 베트남 아그리뱅크와 디지털 농업금융 협력을 실행 단계로 확대했다.
NH농협은행은 베트남 아그리뱅크 경영진이 방한해 디지털 농업금융 협력 강화를 위한 일정을 진행 중이라고 8일 밝혔다.
이번 방문은 지난 4월 하노이에서 체결한 전략적 협약 이후 후속 조치로, 양 기관 간 협력 과제를 구체화하기 위한 자리다. 양측은 농업과 금융을 결합한 디지털 서비스 확대를 중심으로 협력을 본격 추진한다.
주요 협력 분야는 영농과 금융을 연계한 통합 플랫폼 구축, 카드 기반 해외송금 서비스 도입, K-콘텐츠와 결합한 카드상품 개발, 기업금융 협력 확대, 그리고 아그리뱅크의 민영화 관련 협력 등이다.
아그리뱅크 대표단은 6일부터 10일까지 한국에 머물며 농협은행의 디지털 금융 사례와 농업·금융 융합 모델을 점검하고 있다. 이 기간 동안 경영진 회의와 실무 협의체를 통해 공동 추진 과제와 실행 계획을 구체화할 예정이다.
또한 NH손해보험과 스마트팜, 로컬푸드 직매장 등을 방문해 생산부터 유통, 금융으로 이어지는 농협의 사업 구조를 직접 확인하고, 이를 베트남 현지에 적용하는 방안도 논의하고 있다.
강태영 NH농협은행장은 "이번 방한을 계기로 양 기관 협력이 실행 단계로 진입했다"며 "양국을 대표하는 농업금융 기관 간 협력을 통해 농업금융 혁신과 상호 발전을 도모하겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com