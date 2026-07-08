결혼정보회사 듀오, 결혼 이용자 암 발병 위험 낮다는 해외연구 공개

AI 핵심 요약beta
- 듀오가 8일 해외 연구를 공개하며 기혼자의 암 위험이 낮다 했다는 결과를 전했다.
- 미혼 여성은 기혼 여성보다 1.85배, 남성은 1.7배 높았다.
- 연구진은 사회적 지지와 검진 독려가 위험 차이를 낳았다고 봤다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 결혼 이용이 있는 사람들의 주요 암 발병 위험이 미혼자보다 낮게 나타난 해외 연구 결과를 공개했다.
듀오가 소개한 이번 연구는 2026년 국제 학술지 《Cancer Research Communications》에 게재됐다. 연구에 따르면 결혼 이용이 없는 성인은 결혼 이용이 있는 사람에 비해 주요 암 발병 위험이 전반적으로 높은 것으로 나타났다.
연구진은 이번 결과가 결혼 자체가 암을 예방한다는 의미는 아니라고 설명했다. 대신 결혼 이후 형성되는 사회적 지지, 생활습관 관리, 건강검진 권유 등 건강관리 환경의 차이가 영향을 미쳤을 가능성이 높다고 분석했다.
미국 마이애미대학교 밀러 의과대학 실베스터 종합암센터 연구팀은 2015년부터 2022년까지 미국 12개 주에서 확보한 1억 명 이상의 인구 데이터와 400만 건 이상의 암 진단 사례를 바탕으로 결혼 여부와 암 발병 위험의 관계를 살폈다.
그 결과 미혼 여성의 암 발병 위험은 결혼 이용이 있는 여성보다 약 1.85배 높았다. 미혼 남성은 결혼 이용이 있는 남성보다 암 발병 위험이 약 1.7배 높은 것으로 조사됐다.
특히 예방 가능한 암에서 격차가 더욱 뚜렷했다. 미혼 남성의 항문암 발병률은 기혼 남성보다 약 5배 높게 나타났으며, 미혼 여성의 자궁경부암 발병률은 기혼 여성보다 약 3배 높았다. 반면 유방암, 전립선암, 갑상선암 등 국가검진이 활발한 암에서는 두 집단 간 격차가 상대적으로 크지 않았다.
연구진은 배우자와 함께하는 생활이 건강관리 행동에 영향을 줄 수 있다고 설명했다. 규칙적인 생활습관을 유지하거나 건강검진, 예방접종 등을 챙기도록 서로 독려하는 과정에서 건강 위험을 낮추는 요인이 생길 수 있다는 것이다.
연구를 이끈 파울로 피네이로 교수는 "결혼이 암을 예방하는 것은 아니지만, 결혼 여부는 인구 집단 수준에서 건강 위험을 살펴볼 수 있는 중요한 사회적 지표가 될 수 있다"고 밝혔다.
듀오 관계자는 "결혼생활은 서로의 일상을 공유하며 정서적 안정과 지지를 주고받는 관계"라며 "그 안에서 자연스럽게 건강을 함께 관리하고 생활 습관을 만들어가는 과정이 장기적인 삶의 질에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다"고 말했다.
한편 듀오는 1995년 창립 이후 5만4,352명, 2026년 7월 6일 기준의 결혼을 성사시킨 결혼정보회사다.
whitss@newspim.com