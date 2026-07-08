네츄럴 클리어 베이스, 롯데백화점 본점 팝업스토어 입점

AI 핵심 요약beta
- 네츄럴 클리어 베이스가 8일 롯데백화점
- 본점 뷰티 팝업스토어에 입점했다.
- 알로에·말차·사철쑥·인삼 라인 등 자연유래
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 클린 스킨케어 브랜드 네츄럴 클리어 베이스(Natural Clear Base)가 롯데백화점 본점에서 진행되는 뷰티 팝업스토어에 입점한다.
이번 팝업스토어는 롯데백화점 본점 9층에서 오는 8월 3일까지 운영되며, 총 8개 뷰티 브랜드가 참여한다. 네츄럴 클리어 베이스는 참가 브랜드 중 하나로 대표 제품을 체험할 수 있는 공간을 마련한다.
팝업에서는 알로에 크림, 알로에 캡슐 드롭스 앰플, 말차 진정 토너, 사철쑥 진정 앰플, 인삼 영양 크림 등을 선보인다. 각 제품은 자연 유래 성분을 바탕으로 피부 진정, 보습, 영양 케어에 초점을 맞춰 개발됐다.
네츄럴 클리어 베이스는 자연에서 얻은 원료와 피부 건강한 균형을 중요하게 생각하는 브랜드로, 국내외 시장에서 인지도를 넓히고 있다. 특히 대만을 중심으로 K-뷰티 시장에서 입지를 넓혀왔다.
롯데백화점 본점 뷰티 팝업스토어는 7월 3일부터 8월 3일까지 운영된다.
whitss@newspim.com